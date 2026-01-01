Alejandro Kirk y Randy Arozarena son convocados a la Selección Mexicana para el Clásico Mundial 2026

La Comisión de Selecciones Nacionales dio a conocer que Alejandro Kirk formará parte del roster de la Selección Mexicana de Beisbol rumbo al Clásico Mundial 2026, marcando así el debut del receptor tijuanense en este torneo internacional. Para Kirk, la convocatoria representa un paso relevante dentro de una trayectoria que comenzó en el beisbol nacional y que, con el paso de los años, se consolidó en las Grandes Ligas. Formado en la organización de los Toros de Tijuana, el receptor llamó la atención desde etapas tempranas por su capacidad ofensiva. Uno de los momentos más recordados de su desarrollo ocurrió en 2016, cuando obtuvo la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA de la Academia de la LMB, con un promedio de .415, además de 10 cuadrangulares y 55 carreras impulsadas. TE PUEDE INTERESAR: Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang Randy Arozarena fue uno de los jugadores más productivos del Clásico Mundial 2023 y su desempeño lo llevó a integrar el Equipo Ideal del torneo como jardinero, junto a figuras como Mike Trout, de Estados Unidos, y Masataka Yoshida, de Japón. En esa edición lideró al conjunto mexicano en varios rubros ofensivos, con una línea de bateo de .450, un cuadrangular y nueve carreras producidas, además de encabezar al equipo en porcentaje de embasarse, slugging y OPS.

Su trayectoria profesional inició en 2013 con los Vegueros de Pinar del Río, en Cuba, y continuó en México a partir de 2015, cuando se incorporó a la organización de los Toros de Tijuana. En 2016 debutó en la Liga Mexicana de Beisbol y posteriormente fue firmado por los Cardenales de San Luis, con quienes alcanzó las Grandes Ligas en 2019, tras recorrer sucursales de Clase A, AA y AAA. En 2020 pasó a los Rays de Tampa Bay, etapa en la que disputó la Serie Mundial y fue reconocido como Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. En 2025, ya con los Marineros de Seattle, conectó 27 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera, y volvió a ser convocado al Juego de Estrellas. Alejandro Kirk, por su parte, afrontará su primer Clásico Mundial luego de consolidarse como uno de los receptores más constantes de las Grandes Ligas. Originario de Tijuana, se formó en la organización de los Toros de Tijuana y destacó en etapas tempranas de su desarrollo. En 2016 obtuvo la Triple Corona de Bateo en la Liga Clase AA de la Academia de la LMB, actuación que derivó en su firma con los Azulejos de Toronto.

