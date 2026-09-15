Chivas sería la base de la Selección Mexicana en la era de Rafael Márquez

La Selección Mexicana comenzará una nueva etapa bajo la dirección de Rafael Márquez y, de acuerdo con información de Claro Sports, el Guadalajara podría tener una presencia importante en las primeras convocatorias del entrenador. El estratega analizaría incluir hasta seis futbolistas de Chivas en su proyecto, aunque el número de llamados podría variar según los acuerdos establecidos con los clubes y las necesidades del equipo nacional.

El primer compromiso de Márquez al frente del Tricolor está programado para el 26 de septiembre contra Colombia, en Baltimore, dentro de la actividad internacional posterior a la Copa del Mundo de 2026. Para ese encuentro, la intención sería contar únicamente con dos elementos del Rebaño.

Entre los jugadores que aparecen como opciones para enfrentar al combinado colombiano se encuentran Raúl Rangel y Roberto Alvarado. El guardameta ha tenido participación con la Selección Mexicana en procesos recientes, mientras que Alvarado cuenta con experiencia en el representativo nacional y podría aportar variantes en el ataque. La convocatoria de ambos representaría el inicio de una posible relación más cercana entre el Guadalajara y el nuevo cuerpo técnico del Tricolor. Después del partido en Baltimore, Márquez tendría la posibilidad de incorporar a otros cuatro futbolistas rojiblancos para los siguientes encuentros de la misma ventana internacional. En esa lista aparecen Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Diego Campillo, jugadores que han ganado protagonismo con el conjunto dirigido por Gabriel Milito. El grupo lo completaría Luis Romo, mediocampista con experiencia en la Selección Mexicana y participación en el proceso mundialista anterior. La eventual presencia de seis jugadores de Chivas permitiría combinar juventud y recorrido internacional dentro de un equipo que comenzará a trabajar con la mira puesta en el siguiente ciclo mundialista.

UN CALENDARIO DE CUARTO PARTIDOS El debut ante Colombia será el primero de una serie de compromisos para el conjunto nacional. Posteriormente, México se enfrentará a Perú el 29 de septiembre, en Nueva York. El calendario continuará el 3 de octubre contra Estados Unidos, en Arizona, y cerrará el 6 de octubre frente a Chile, en Los Ángeles. Estos encuentros servirán para que Márquez observe a distintos futbolistas y comience a definir las bases de su proyecto, en una etapa que tendrá como horizonte la Copa del Mundo de 2030. Por ahora, los nombres de los jugadores de Chivas forman parte de las opciones que analiza el entrenador. La lista definitiva dependerá de las decisiones del cuerpo técnico y de la planificación de las próximas concentraciones.