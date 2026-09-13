Raúl Jiménez rescata a Wolves: gol al 90 para vencer a Sheffield United

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    Raúl Jiménez rescata a Wolves: gol al 90 para vencer a Sheffield United
    Raúl Jiménez alcanzó tres anotaciones en la Championship durante su segunda etapa con el Wolverhampton. FOTO: X

El mexicano llegó a tres tantos en la Championship; Wolverhampton sumó 11 puntos y sigue cerca de los primeros lugares

Raúl Jiménez apareció cuando el empate parecía escrito. El delantero mexicano marcó al minuto 90 y le dio al Wolverhampton una victoria de 1-0 sobre Sheffield United este domingo, en Bramall Lane, durante la Jornada 7 de la Championship 2026-2027.

El atacante comenzó en la banca y entró en la segunda mitad para ayudar a romper el cero. Su intervención terminó por resolver una visita que exigió paciencia a los Wolves: bastó encontrar el espacio en el segundo poste para transformar el cierre del encuentro y asegurar los tres puntos.

La acción decisiva pasó por Tommy Doyle, cuyo envío dentro del área encontró a Jiménez cerca de la portería. El hidalguense siguió la trayectoria de la pelota y la empujó a la red.

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Fue una definición de oportunismo, de esas en las que la ubicación del delantero pesa tanto como la construcción de la jugada.

Con esa aparición, Raúl llegó a tres goles en la presente Championship y se mantuvo entre las principales referencias ofensivas de su equipo. Comparte esa cifra con Fer López, otro de los jugadores que han respondido frente al arco en el comienzo de la campaña del conjunto inglés.

El resultado dejó al Wolverhampton con 11 puntos y en el séptimo puesto provisional. La escuadra dirigida por César Peixoto mantiene así el paso en la búsqueda del regreso a la Premier League, con seis encuentros disputados y un compromiso pendiente ante Portsmouth.

La distancia respecto al West Ham, líder con 14 unidades y siete partidos, es de tres puntos. Ese margen da valor adicional al triunfo como visitante: los Wolves evitaron quedarse con un empate y conservaron la posibilidad de alcanzar al conjunto londinense si ganan su encuentro pendiente.

Bramall Lane ya conocía la capacidad del mexicano para marcar diferencias. En septiembre de 2020, Jiménez abrió el marcador al tercer minuto en una victoria de 2-0 del Wolverhampton sobre Sheffield United, entonces en la Premier League. Romain Saiss completó aquel arranque con otro gol tres minutos después.

Esta vez, Raúl reservó el golpe para el final. Su tanto al 90 convirtió una tarde sin goles en una victoria que impulsa a los Wolves y refuerza su protagonismo en la ofensiva actual.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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