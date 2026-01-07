Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea

En un duelo que volvió a confirmar lo parejo que suelen ser los enfrentamientos entre ambos equipos, Fulham y Chelsea se midieron por la Jornada 21 de la Premier League en un partido de ritmo contenido y pocas concesiones. La diferencia terminó por llegar en la segunda mitad gracias a Raúl Jiménez, quien abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro disputado en Craven Cottage.

El desarrollo del juego fue tenso desde el inicio. Chelsea, que jugó buena parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Marc Cucurella en el primer tiempo, se vio obligado a reorganizarse en defensa y apostar por transiciones rápidas. Fulham, en cambio, asumió la iniciativa con mayor posesión, aunque sin encontrar espacios claros durante los primeros 45 minutos. Las aproximaciones escasearon y el marcador se mantuvo sin movimientos hasta el descanso.

La situación cambió al minuto 54. Fulham logró instalarse en campo rival con una secuencia de pases que obligó a la zaga visitante a retroceder. Desde el sector derecho, Sander Berge levantó un centro preciso al área. Raúl Jiménez atacó el espacio entre los centrales y conectó de cabeza, enviando el balón al poste izquierdo del arco defendido por Robert Sánchez. El guardameta alcanzó a reaccionar, pero no pudo evitar la caída de su marco.