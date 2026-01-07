Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea

Fútbol
/ 7 enero 2026
    Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea
    Raúl Jiménez celebra el gol con el que Fulham abrió el marcador ante Chelsea en Craven Cottage. FOTO: AP

El mexicano abrió el marcador con un remate de cabeza en la segunda mitad y fue clave en la victoria 2-1 en la Jornada 21 de la Premier League

En un duelo que volvió a confirmar lo parejo que suelen ser los enfrentamientos entre ambos equipos, Fulham y Chelsea se midieron por la Jornada 21 de la Premier League en un partido de ritmo contenido y pocas concesiones. La diferencia terminó por llegar en la segunda mitad gracias a Raúl Jiménez, quien abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro disputado en Craven Cottage.

El desarrollo del juego fue tenso desde el inicio. Chelsea, que jugó buena parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Marc Cucurella en el primer tiempo, se vio obligado a reorganizarse en defensa y apostar por transiciones rápidas. Fulham, en cambio, asumió la iniciativa con mayor posesión, aunque sin encontrar espacios claros durante los primeros 45 minutos. Las aproximaciones escasearon y el marcador se mantuvo sin movimientos hasta el descanso.

TE PUEDE INTERESAR: Sacude la NFL: Siete equipos buscan a John Harbaugh tras su salida de Ravens

La situación cambió al minuto 54. Fulham logró instalarse en campo rival con una secuencia de pases que obligó a la zaga visitante a retroceder. Desde el sector derecho, Sander Berge levantó un centro preciso al área. Raúl Jiménez atacó el espacio entre los centrales y conectó de cabeza, enviando el balón al poste izquierdo del arco defendido por Robert Sánchez. El guardameta alcanzó a reaccionar, pero no pudo evitar la caída de su marco.

El tanto reflejó el peso de Jiménez dentro del área. El delantero mexicano volvió a mostrarse como una opción confiable para Fulham en momentos cerrados, aprovechando una de las pocas oportunidades claras del partido. Con ese gol, alcanzó cinco anotaciones en la presente temporada de la Premier League, cifra que ha conseguido en 20 partidos disputados. Además, mantiene un balance de 27 goles en 97 encuentros oficiales con el club, al que suma seis asistencias.

Tras el gol, Chelsea reaccionó con ajustes ofensivos pese a la inferioridad numérica. El equipo dirigido por su cuerpo técnico adelantó líneas y encontró el empate gracias a Liam Delap, quien capitalizó una jugada aislada para devolver la igualdad al marcador. El partido volvió a cerrarse, con ambos equipos priorizando el orden y minimizando riesgos.

Cuando el empate parecía definitivo, Fulham logró inclinar la balanza. Harry Wilson apareció en los minutos finales para marcar el 2-1 y asegurar los tres puntos para el conjunto local. El gol terminó por premiar la constancia del equipo, que supo manejar los momentos del encuentro y aprovechar sus oportunidades ante un rival que compitió con intensidad hasta el final.

Con este resultado, Fulham llegó a 31 puntos y se colocó en el octavo puesto de la tabla, consolidándose en la zona media alta del campeonato. Chelsea, por su parte, se mantuvo sexto con la misma cantidad de unidades, en una clasificación que sigue mostrando una lucha cerrada por los puestos europeos. Para Raúl Jiménez, la anotación representa un nuevo paso en su temporada y reafirma su rol dentro del esquema ofensivo del equipo londinense.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Premier League
Chelsea FC
Fulham FC

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
El fundador y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla en el escenario con robots durante una conferencia de prensa de Nvidia antes de la feria tecnológica CES.

Lenovo y NVIDIA lanzan “fábricas de IA” masivas para acelerar la producción industrial
Descarado Trump

Descarado Trump
true

Trump hace cambios en Venezuela para que todo siga igual
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la postura de Ciro Gómez Leyva sobre la operación de Estados Unidos en Venezuela es “antipatriota” y advirtió que normalizar este tipo de intervenciones abre la puerta a acciones similares en México

Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

Acuerdo. La expareja alcanzó un acuerdo legal que prioriza el bienestar de sus hijos y evita disputas públicas.

Finalizan Nicole Kidman y Keith Urban su divorcio en tiempo récord y sin conflictos legales
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Las nieves de enero... Frente Frío y Gran Masa de Aire Frío azotarán a México con nieve, lluvias y bajas temperaturas
Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus.

¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas