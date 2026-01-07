Raúl Jiménez vuelve a marcar y Fulham suma tres puntos frente al Chelsea
El mexicano abrió el marcador con un remate de cabeza en la segunda mitad y fue clave en la victoria 2-1 en la Jornada 21 de la Premier League
En un duelo que volvió a confirmar lo parejo que suelen ser los enfrentamientos entre ambos equipos, Fulham y Chelsea se midieron por la Jornada 21 de la Premier League en un partido de ritmo contenido y pocas concesiones. La diferencia terminó por llegar en la segunda mitad gracias a Raúl Jiménez, quien abrió el marcador y marcó el rumbo del encuentro disputado en Craven Cottage.
El desarrollo del juego fue tenso desde el inicio. Chelsea, que jugó buena parte del partido con un hombre menos tras la expulsión de Marc Cucurella en el primer tiempo, se vio obligado a reorganizarse en defensa y apostar por transiciones rápidas. Fulham, en cambio, asumió la iniciativa con mayor posesión, aunque sin encontrar espacios claros durante los primeros 45 minutos. Las aproximaciones escasearon y el marcador se mantuvo sin movimientos hasta el descanso.
La situación cambió al minuto 54. Fulham logró instalarse en campo rival con una secuencia de pases que obligó a la zaga visitante a retroceder. Desde el sector derecho, Sander Berge levantó un centro preciso al área. Raúl Jiménez atacó el espacio entre los centrales y conectó de cabeza, enviando el balón al poste izquierdo del arco defendido por Robert Sánchez. El guardameta alcanzó a reaccionar, pero no pudo evitar la caída de su marco.
El tanto reflejó el peso de Jiménez dentro del área. El delantero mexicano volvió a mostrarse como una opción confiable para Fulham en momentos cerrados, aprovechando una de las pocas oportunidades claras del partido. Con ese gol, alcanzó cinco anotaciones en la presente temporada de la Premier League, cifra que ha conseguido en 20 partidos disputados. Además, mantiene un balance de 27 goles en 97 encuentros oficiales con el club, al que suma seis asistencias.
Tras el gol, Chelsea reaccionó con ajustes ofensivos pese a la inferioridad numérica. El equipo dirigido por su cuerpo técnico adelantó líneas y encontró el empate gracias a Liam Delap, quien capitalizó una jugada aislada para devolver la igualdad al marcador. El partido volvió a cerrarse, con ambos equipos priorizando el orden y minimizando riesgos.
Cuando el empate parecía definitivo, Fulham logró inclinar la balanza. Harry Wilson apareció en los minutos finales para marcar el 2-1 y asegurar los tres puntos para el conjunto local. El gol terminó por premiar la constancia del equipo, que supo manejar los momentos del encuentro y aprovechar sus oportunidades ante un rival que compitió con intensidad hasta el final.
Con este resultado, Fulham llegó a 31 puntos y se colocó en el octavo puesto de la tabla, consolidándose en la zona media alta del campeonato. Chelsea, por su parte, se mantuvo sexto con la misma cantidad de unidades, en una clasificación que sigue mostrando una lucha cerrada por los puestos europeos. Para Raúl Jiménez, la anotación representa un nuevo paso en su temporada y reafirma su rol dentro del esquema ofensivo del equipo londinense.