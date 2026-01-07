Sacude la NFL: Siete equipos buscan a John Harbaugh tras su salida de Ravens

La salida de John Harbaugh de los Ravens de Baltimore no solo cerró un ciclo de casi dos décadas, también alteró de inmediato el panorama de la NFL. Horas después de que la franquicia hiciera oficial el despido del entrenador, el mercado de coaches entró en movimiento acelerado, con múltiples equipos activando contactos y evaluaciones internas ante una oportunidad poco habitual.

Bryan Harlan, agente de Harbaugh, confirmó que el interés fue inmediato. De acuerdo con sus declaraciones, hasta siete franquicias solicitaron entrevistas en cuestión de horas. El dato más revelador no fue la cifra, sino el origen de algunas llamadas: equipos que todavía cuentan con entrenador en jefe bajo contrato. Ese detalle refleja el peso que tiene el nombre de Harbaugh dentro de la liga y la disposición de algunas organizaciones a replantear su proyecto si el escenario lo permite.

Uno de los focos principales se encuentra en Miami. Reportes de insiders de la NFL señalan que la disponibilidad de Harbaugh generó inquietud dentro de los Dolphins. Aunque el regreso de Mike McDaniel para 2026 parecía encaminado, el cierre de temporada debilitó su posición. Miami terminó con marca de 7-10 tras caer en la Semana 18 ante New England, un resultado que dejó dudas en la directiva sobre la dirección del equipo.