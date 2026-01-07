Sacude la NFL: Siete equipos buscan a John Harbaugh tras su salida de Ravens
La salida de Baltimore provocó movimientos inmediatos en la NFL, con varios equipos interesados en entrevistarlo y otros evaluando cambios en su proyecto rumbo a la temporada 2026
La salida de John Harbaugh de los Ravens de Baltimore no solo cerró un ciclo de casi dos décadas, también alteró de inmediato el panorama de la NFL. Horas después de que la franquicia hiciera oficial el despido del entrenador, el mercado de coaches entró en movimiento acelerado, con múltiples equipos activando contactos y evaluaciones internas ante una oportunidad poco habitual.
Bryan Harlan, agente de Harbaugh, confirmó que el interés fue inmediato. De acuerdo con sus declaraciones, hasta siete franquicias solicitaron entrevistas en cuestión de horas. El dato más revelador no fue la cifra, sino el origen de algunas llamadas: equipos que todavía cuentan con entrenador en jefe bajo contrato. Ese detalle refleja el peso que tiene el nombre de Harbaugh dentro de la liga y la disposición de algunas organizaciones a replantear su proyecto si el escenario lo permite.
Uno de los focos principales se encuentra en Miami. Reportes de insiders de la NFL señalan que la disponibilidad de Harbaugh generó inquietud dentro de los Dolphins. Aunque el regreso de Mike McDaniel para 2026 parecía encaminado, el cierre de temporada debilitó su posición. Miami terminó con marca de 7-10 tras caer en la Semana 18 ante New England, un resultado que dejó dudas en la directiva sobre la dirección del equipo.
El propio McDaniel reconoció la incertidumbre al término de la campaña. “Mi entendimiento es que soy el entrenador de los Miami Dolphins hasta que me digan lo contrario”, señaló en conferencia. Mientras tanto, versiones alrededor de la liga apuntan a que el interés en Harbaugh podría ir acompañado de un intento por sumar a Todd Monken, coordinador ofensivo de Baltimore, con la idea de rehacer un ataque que perdió consistencia en el cierre del año.
A los 63 años, Harbaugh aparece como una figura poco común en el mercado. Su historial incluye un título de Super Bowl y un porcentaje de victorias de .614 en temporada regular, números que lo colocan entre los entrenadores más consistentes de su generación. Para franquicias que buscan orden y resultados en el corto plazo, su perfil representa una alternativa clara.
Además de Miami, el interés podría extenderse a equipos con vacantes confirmadas. Giants de Nueva York, Raiders de Las Vegas, Falcons de Atlanta, Browns de Cleveland, Cardinals de Arizona y Titans de Tennessee se encuentran sin entrenador en jefe, lo que amplía el abanico de opciones.
El despido de Harbaugh marca el cierre de una de las etapas más estables recientes en la NFL y, al mismo tiempo, abre un proceso de ajustes en varias organizaciones. En una liga donde la experiencia en playoffs tiene un valor alto, su nombre se convirtió rápidamente en el punto central de la conversación. El equipo que logre incorporarlo no solo sumará a un entrenador, sino a alguien acostumbrado a competir bajo presión.