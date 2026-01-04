Fulham empata 2-2 con Liverpool y Raúl Jiménez brilla con asistencia clave

Fútbol
/ 4 enero 2026
    Fulham empata 2-2 con Liverpool y Raúl Jiménez brilla con asistencia clave
    Raúl Jiménez fue titular con el Fulham y dio la asistencia para el primer gol en el empate 2-2 frente al Liverpool en la Premier League. FOTO: AP

El delantero mexicano fue determinante en el empate en Craven Cottage, al aportar la asistencia del primer gol en la Premier League

El Fulham rescató un empate 2-2 frente al Liverpool en un vibrante partido disputado en Craven Cottage, correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League.

El conjunto londinense sumó un punto de manera agónica gracias a un gol en tiempo de compensación, en un duelo en el que el mexicano Raúl Jiménez tuvo una participación determinante al colaborar con una asistencia para el primer tanto del encuentro.

Fulham sorprendió desde el arranque y abrió el marcador al minuto 17, cuando Raúl Jiménez recibió el balón fuera del área y, con una jugada de gran lectura, habilitó a Harry Wilson, quien definió con clase para poner el 1-0 ante uno de los equipos más poderosos del campeonato.

El delantero mexicano fue constante en la presión y en el juego de espaldas, convirtiéndose en un punto de apoyo clave para los locales durante la primera mitad.

Liverpool reaccionó tras el descanso y encontró el empate en la segunda parte por conducto de Florian Wirtz, en una acción que fue validada después de la revisión del VAR.

Con el impulso del empate, los visitantes tomaron el control del partido y, ya en la recta final del tiempo reglamentario, Cody Gakpo marcó el 2-1 que parecía sentenciar el encuentro a favor de los Reds.

Cuando todo indicaba que Liverpool se llevaría los tres puntos de Craven Cottage, Fulham tuvo una última respuesta.

En el tiempo agregado, al minuto 97, Harrison Reed sacó un potente disparo de larga distancia que venció al arquero visitante para decretar el 2-2 definitivo, desatando la celebración en las gradas y evitando la derrota ante su afición.

El empate dejó sensaciones positivas para Fulham, que sumó un punto valioso ante un rival de jerarquía, mientras que Liverpool dejó escapar una victoria que tenía en sus manos.

Para Raúl Jiménez, la asistencia reafirma su buen momento en la Premier League y su importancia dentro del esquema ofensivo del conjunto londinense, siendo decisivo en un partido de alta exigencia.

