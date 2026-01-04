Fulham empata 2-2 con Liverpool y Raúl Jiménez brilla con asistencia clave

El Fulham rescató un empate 2-2 frente al Liverpool en un vibrante partido disputado en Craven Cottage, correspondiente a la Jornada 20 de la Premier League.

El conjunto londinense sumó un punto de manera agónica gracias a un gol en tiempo de compensación, en un duelo en el que el mexicano Raúl Jiménez tuvo una participación determinante al colaborar con una asistencia para el primer tanto del encuentro.

Fulham sorprendió desde el arranque y abrió el marcador al minuto 17, cuando Raúl Jiménez recibió el balón fuera del área y, con una jugada de gran lectura, habilitó a Harry Wilson, quien definió con clase para poner el 1-0 ante uno de los equipos más poderosos del campeonato.

El delantero mexicano fue constante en la presión y en el juego de espaldas, convirtiéndose en un punto de apoyo clave para los locales durante la primera mitad.