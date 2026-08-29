Raúl Jiménez vuelve a rugir: anota de penal y Wolves aplasta 4-1 al Stoke

Raúl Jiménez confirmó que su regreso al Wolverhampton no es sólo nostalgia. El delantero mexicano marcó de penal en la goleada 4-1 de los Wolves sobre el Stoke City, este sábado en Molineux, y llegó a dos anotaciones en el arranque de la Championship 2026-2027. El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Al minuto 2, Sam Gallagher sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a José Sá. Sin embargo, la respuesta del Wolverhampton fue contundente y tuvo como protagonista a Rodrigo Gomes.

El portugués empató al 19’, al aprovechar el rechace de Viktor Johansson tras un remate de Jiménez. Tres minutos después, Gomes apareció otra vez en el área para firmar su doblete y completar la remontada antes del descanso. RAÚL JIMÉNEZ MANTIENE SU PASO PERFECTO DESDE EL PUNTO PENAL El “Lobo de Tepeji” amplió la diferencia al minuto 55. Jiménez fue derribado por Ben Johnson cuando intentaba controlar un tiro de esquina de Hugo Bueno y asumió el cobro. Con serenidad, engañó a Johansson y mandó la pelota junto al poste para colocar el 3-1.

El mexicano convirtió su segundo penal del torneo, después del que marcó en tiempo agregado contra Blackburn Rovers en la jornada inaugural. Además, participó en el primer gol ante Stoke, por lo que volvió a ser determinante en el ataque de César Peixoto. Salió de cambio al 73’ por Adam Armstrong. WOLVES SIGUE INVICTO Y SE ILUSIONA CON EL ASCENSO Jordan James cerró la goleada al 84’ con un disparo cruzado tras una asistencia de Fer López. El Wolverhampton llegó así a siete puntos en tres fechas, producto de dos triunfos y un empate, y mantuvo su inicio invicto en la segunda división inglesa. Jiménez vive su segunda etapa con Wolves después de dejar al Fulham y firmar por dos temporadas. En su primer ciclo, de 2018 a 2023, convirtió 57 goles en 166 partidos y se transformó en referente del club. Ahora, con dos tantos y una asistencia en sus primeros tres juegos de Liga, el atacante de 35 años alimenta la ilusión de regresar a la Premier League.