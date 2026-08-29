Raúl Jiménez vuelve a rugir: anota de penal y Wolves aplasta 4-1 al Stoke

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Raúl Jiménez vuelve a rugir: anota de penal y Wolves aplasta 4-1 al Stoke
    Raúl Jiménez celebró su segundo gol de la temporada con Wolves, que remontó y goleó al Stoke City en Molineux. FOTO: X

El conjunto de César Peixoto llegó a siete puntos y mantuvo su paso invicto en la Championship, con el mexicano como referente ofensivo

Raúl Jiménez confirmó que su regreso al Wolverhampton no es sólo nostalgia.

El delantero mexicano marcó de penal en la goleada 4-1 de los Wolves sobre el Stoke City, este sábado en Molineux, y llegó a dos anotaciones en el arranque de la Championship 2026-2027.

El partido comenzó cuesta arriba para los locales. Al minuto 2, Sam Gallagher sacó un disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a José Sá. Sin embargo, la respuesta del Wolverhampton fue contundente y tuvo como protagonista a Rodrigo Gomes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-presenta-sus-nuevos-uniformes-kappa-para-la-liga-premier-2026-2027-GE23140060

El portugués empató al 19’, al aprovechar el rechace de Viktor Johansson tras un remate de Jiménez.

Tres minutos después, Gomes apareció otra vez en el área para firmar su doblete y completar la remontada antes del descanso.

RAÚL JIMÉNEZ MANTIENE SU PASO PERFECTO DESDE EL PUNTO PENAL

El “Lobo de Tepeji” amplió la diferencia al minuto 55. Jiménez fue derribado por Ben Johnson cuando intentaba controlar un tiro de esquina de Hugo Bueno y asumió el cobro.

Con serenidad, engañó a Johansson y mandó la pelota junto al poste para colocar el 3-1.

El mexicano convirtió su segundo penal del torneo, después del que marcó en tiempo agregado contra Blackburn Rovers en la jornada inaugural.

Además, participó en el primer gol ante Stoke, por lo que volvió a ser determinante en el ataque de César Peixoto. Salió de cambio al 73’ por Adam Armstrong.

WOLVES SIGUE INVICTO Y SE ILUSIONA CON EL ASCENSO

Jordan James cerró la goleada al 84’ con un disparo cruzado tras una asistencia de Fer López.

El Wolverhampton llegó así a siete puntos en tres fechas, producto de dos triunfos y un empate, y mantuvo su inicio invicto en la segunda división inglesa.

Jiménez vive su segunda etapa con Wolves después de dejar al Fulham y firmar por dos temporadas. En su primer ciclo, de 2018 a 2023, convirtió 57 goles en 166 partidos y se transformó en referente del club.

Ahora, con dos tantos y una asistencia en sus primeros tres juegos de Liga, el atacante de 35 años alimenta la ilusión de regresar a la Premier League.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
resultados

Localizaciones


Londres

Personajes


Raúl Jiménez

Organizaciones


Wolverhampton Wanderers

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Mi precioso

Mi precioso
true

La polarización política está dañando gravemente a México
La FGR argumentó que de difundir documentos inmersos en la indagatoria se pondría en riesgo el respeto y garantía a los derechos humanos de las personas involucradas.

Reserva la FGR por 5 años información sobre ‘El Jando’, el piloto que trasladó a ‘El Mayo’ a EU
Si no realizas el registro dentro del plazo establecido, tu línea podría ser suspendida.

¿Tu celular termina en 1?... Así puedes registrar tu línea paso a paso
Imprimir las etiquetas en papel adhesivo facilita el proceso de forrado de libros y cuadernos previo al regreso a clases.

Regreso a clase: ¿Cómo generar etiquetas para los cuadernos con IA en 3 sencillos pasos?
Sí te cuesta más trabajo realizar actividades cotidianas es un dato clave para la consulta médica. FOTO: CORTESÍA

Falta de aire al subir escaleras: cuándo puede ser una señal del corazón

Infonavit puede devolver pagos en exceso a trabajadores con créditos liquidados. Conoce cómo revisar tu saldo a favor y solicitar el dinero en 2026.

Infonavit te regresa dinero... Conoce cómo solicitar la devolución de pagos en exceso en septiembre 2026
El mexicano conectó un jonrón y dos dobles con Las Vegas, elevando su producción de 2026 a 16 cuadrangulares y 102 carreras impulsadas.

El mexicano Joey Meneses sigue destrozando la Triple-A, pero se le niegan las Grandes Ligas