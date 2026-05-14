¡Rayadas a un paso del título! Derrotan al América con gol de Alice Soto en la Final de la Liga MX Femenil

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    ¡Rayadas a un paso del título! Derrotan al América con gol de Alice Soto en la Final de la Liga MX Femenil
    Alice Soto marcó el gol con el que Rayadas venció al América en la Ida de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. FOTO: MEXSPORT

Monterrey derrotó 1-0 a las Águilas en el Gigante de Acero, resistió el cierre azulcrema y llegará con ventaja mínima a la Vuelta del Clausura 2026

Rayadas de Monterrey dio el primer golpe en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil al vencer 1-0 al América en el Estadio BBVA, en una noche de alta tensión, polémica, VAR y resistencia regia.

El equipo de Amandine Miquel aprovechó su localía en el Gigante de Acero y viajará a la Ciudad de México con una ventaja mínima, pero valiosa, en una serie que definirá al nuevo campeón del futbol mexicano femenil.

El duelo enfrentó a los dos mejores equipos de la fase regular y reeditó una rivalidad reciente con cuentas pendientes: América buscaba revancha tras la Final del Clausura 2024, mientras Rayadas intentaba confirmar su peso en instancias decisivas.

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América arrancó con mayor claridad. Scarlett Camberos fue protagonista desde los primeros minutos, incluso con una caída dentro del área al minuto 4 que encendió la polémica, pero no terminó en penal.

Las Águilas insistieron sobre el arco de Paola Manrique, quien apareció para cortar centros, achicar espacios y sostener a Rayadas en el tramo inicial.

Monterrey respondió poco a poco. Al minuto 17, las locales avisaron con un disparo de media distancia que pasó cerca del arco azulcrema.

La presión rayada creció y, al 25’, llegó el momento que cambió la noche: Alice Soto recibió en el área, definió ante la salida de Sandra Paños y firmó el 1-0 que hizo explotar al Gigante de Acero.

Antes del descanso, América tuvo una de sus más claras. Al 44’, las azulcremas llegaron hasta línea de fondo y obligaron a Manrique a intervenir para mandar el balón a tiro de esquina.

Rayadas, en cambio, también rozó el segundo, pero Paños evitó que el daño fuera mayor con una salida oportuna ante un nuevo trazo a espaldas de la defensa.

En el segundo tiempo, la Final volvió a vivir un momento clave. Al minuto 56, Rayadas parecía encontrar el 2-0 en una jugada a balón parado que terminó dentro del arco americanista; sin embargo, después de la revisión en el VAR, la árbitra anuló el tanto por fuera de juego. La decisión mantuvo vivo al América y elevó la presión sobre el cierre.

Las Águilas apretaron en los últimos minutos. Al 65’, dejaron escapar una oportunidad importante para empatar y, al 79’, volvieron a llegar sobre el arco regio sin poder concretar.

Gabriela García vio tarjeta amarilla al 82’ tras cortar un avance de Rayadas, en un cierre cargado de faltas, desgaste y desesperación azulcrema.

El 1-0 deja abierta la serie, pero pone a Rayadas con ventaja rumbo a la Vuelta. América, que llegó a la Final tras eliminar a Toluca con un contundente 11-4 global, tendrá que responder en casa; Monterrey, por su parte, venía de una remontada dramática ante Pachuca, al superar un 2-0 de la Ida y avanzar 4-3 en el global.

La Final se definirá en el partido de Vuelta, programado para el 17 de mayo al mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes. Rayadas llega con ventaja, América con obligación, y la Liga MX Femenil tendrá una campeona definida por detalles.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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