Rayados vence al Inter Miami sin Messi y logra remontada en la Leagues Cup 2026

Rayados de Monterrey aprovechó la ausencia de Lionel Messi y remontó para vencer 2-1 al Inter Miami en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026, en un partido que tuvo un componente especial desde antes del silbatazo inicial por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino. Messi estaba considerado para disputar el encuentro con el conjunto de Miami, pero quedó fuera de la convocatoria después de viajar a Argentina para acompañar a su familia tras la muerte de su padre. El delantero emprendió el viaje desde Fort Lauderdale rumbo a Rosario, donde llegó durante la noche del sábado.

Su ausencia modificó los planes del Inter Miami, que presentó una delantera distinta para enfrentar a Monterrey. Aun así, el equipo estadounidense logró ponerse en ventaja y tuvo durante varios minutos el control del marcador.

Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Jorge Messi. La situación también estuvo presente durante el desarrollo del encuentro, especialmente después del gol de Rodrigo De Paul. El argentino adelantó al Inter Miami al minuto 32 con un disparo desde fuera del área. De Paul recibió la pelota, encontró espacio y sacó un remate colocado que superó a Luis Cárdenas. La celebración tuvo como destinatario a Messi. De Paul se quitó la camiseta y mostró una segunda playera del Inter Miami con el número 10 y el apellido del argentino. El mediocampista señaló varias veces el dorsal antes de reunirse con sus compañeros.

Rayados reaccionó en la segunda mitad y encontró rápidamente el empate. Apenas al minuto 47, Hugo Cuypers aprovechó un balón rechazado dentro del área y apareció para empujarlo al fondo de la portería. El conjunto regiomontano comenzó a ganar terreno con el paso de los minutos y mantuvo la presión sobre la defensa del Inter Miami. Cuando el empate parecía encaminado a ser el resultado definitivo, apareció Diego Rossi. Al minuto 90, Ricardo Chávez llegó por la banda derecha y envió un centro hacia el área. Rossi controló la pelota y definió para vencer a Cárdenas y darle la vuelta al marcador.

El triunfo permite a Rayados mantenerse con posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup. Su último compromiso de la primera etapa será ante Nashville el miércoles 12 de agosto. Para el Inter Miami, la derrota llegó en una jornada en la que el futbol pasó a segundo plano por la situación familiar de su principal figura. Messi tendrá que reincorporarse posteriormente al equipo, mientras sus compañeros afrontaron el compromiso ante Monterrey sin el capitán argentino. León también remonta en la Leagues Cup León consiguió su segundo triunfo del torneo al derrotar 2-1 al Orlando City como visitante. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó durante la segunda parte.

Mario Pašalić puso adelante al equipo de Florida al minuto 37 con un disparo desde fuera del área. La Fiera respondió en el complemento con un cabezazo de Juan Guevara al 53’ y completó la remontada al 71’, cuando Daniel Arcila recibió fuera del área y sacó un disparo con la pierna izquierda que terminó en la portería. Con este resultado, León llegó a dos victorias en la Leagues Cup y sumó su tercer triunfo consecutivo del semestre. En la última jornada enfrentará precisamente al Inter Miami, el miércoles 12 de agosto.