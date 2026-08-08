Santos Femenil da golpe en La Corregidora y vence 2-1 a Querétaro

Santos Laguna Femenil consiguió su primera victoria del Apertura 2026, luego de imponerse 2-1 al Querétaro en el Estadio La Corregidora, dentro de la Jornada 2 de la Liga MX Femenil. Las Guerreras llegaron obligadas a reaccionar después del 0-3 sufrido frente al América en su debut. El equipo de Jhonathan Lazcano cambió el rostro: tuvo paciencia con la pelota, presionó la salida queretana y encontró en sus refuerzos la respuesta que necesitaba.

El duelo se mantuvo cerrado en el primer tiempo. Querétaro intentó hacerse fuerte ante su afición, pero Santos comenzó a ganar metros y recibió su recompensa al minuto 40, cuando Ivonne González apareció para firmar el 0-1 y celebrar su primer gol con la camiseta albiverde. La alegría duró poco. Tres minutos después, Niomi Grimaldo respondió por Gallos Femenil y estableció el 1-1 antes del descanso, resultado que obligó a las visitantes a recomponer su plan.

Santos salió del vestidor con mayor determinación. Aunque las locales buscaron completar la remontada, las laguneras conservaron el orden y fueron más certeras en el área. Al 66’, Samantha Calvillo convirtió el 1-2, anotación que terminó por inclinar la balanza en La Corregidora. El cierre exigió temple. Querétaro adelantó líneas y buscó el empate, mientras las Guerreras defendieron su ventaja. La visita terminó con diez futbolistas por la expulsión de Hildah Ibarra, quien recibió la segunda amarilla en el tiempo agregado, pero el resultado no cambió. Las cifras retrataron la eficacia santista: el conjunto lagunero tuvo 56 por ciento de posesión y colocó ocho disparos a portería, frente a tres de Querétaro.

Las locales remataron 12 veces por 11 de Santos, pero carecieron de precisión. Con este triunfo, Santos Femenil sumó sus primeros tres puntos, dejó atrás el duro estreno ante las campeonas y confirmó su dominio reciente sobre Querétaro, al que también venció 3-0 en el Clausura 2026 y 3-1 durante la pretemporada. El siguiente reto será recibir a las Rayadas en la Jornada 3.