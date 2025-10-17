Rayados vs Pumas: Sergio Ramos y Keylor Navas tendrán reencuentro histórico en el Apertura 2025 de la Liga MX

La Jornada 13 del Apertura 2025 traerá uno de los encuentros más mediáticos del torneo: Rayados de Monterrey recibirá este sábado a los Pumas de la UNAM en el Estadio BBVA a las 7 de la noche. Más allá del choque entre dos equipos protagonistas, el duelo, que será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX, tiene un atractivo especial: el reencuentro entre Sergio Ramos y Keylor Navas, dos leyendas que compartieron vestidor en el Real Madrid y en el Paris Saint-Germain, y que ahora medirán fuerzas en la Liga MX. RAMOS VS. NAVAS: DE COMPAÑEROS A RIVALES El duelo entre Ramos y Navas evoca los mejores años de ambos en Europa. Juntos levantaron múltiples Champions League con el Real Madrid y convivieron nuevamente en el PSG, donde reforzaron una amistad que trascendió lo profesional. TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul y América protagonizan el Clásico Joven con sabor a liderato en el Apertura 2025

Sin embargo, este sábado estarán en bandos opuestos: Ramos liderando la zaga de Monterrey y Navas defendiendo el arco de los Pumas de Efraín Juárez. Será la primera vez que se enfrenten en la Liga MX, un hecho que añade un componente histórico al partido. Ramos llega como uno de los grandes refuerzos del futbol mexicano, imponiendo presencia, liderazgo y jerarquía en la defensa regia. Del otro lado, Navas, que se ha convertido en uno de los fichajes más mediáticos en la historia de Pumas, busca consolidarse como figura dentro del torneo gracias a sus reflejos y su experiencia internacional. Para el central español, el desafío será contener a la ofensiva universitaria y evitar que su excompañero tenga una noche tranquila bajo los tres palos. Para el guardameta costarricense, en cambio, la prueba será enfrentar el poderío ofensivo de Rayados, que suele castigar con contundencia cada desajuste rival. Dos líderes, dos referentes mundiales, dos carreras legendarias que vuelven a cruzarse ahora en tierras mexicanas.

MARTIAL SERÁ BANCA, PERO SU ADAPTACIÓN SIGUE Otro de los focos del encuentro está en el atacante francés Anthony Martial, quien comenzará desde la banca según reportes recientes. El delantero aún busca su mejor versión en México, algo que reconoció su compañero Óliver Torres, quien defendió públicamente el proceso de adaptación del francés durante la semana. En entrevista con TUDN, Torres explicó que Martial necesita tiempo para sentirse cómodo tanto dentro como fuera de la cancha, y que el grupo lo está respaldando plenamente. “Obviamente la gente espera rendimiento inmediato ... el meter o no meter gol ... muchas veces es cuestión de suerte y fortuna. Sigue teniendo paciencia con la adaptación. “Está conociendo todo el entorno, su familia está viniendo ... tiene que tener la estabilidad de estar en su espacio ... a partir de ahí es un gran jugador que nos va a aportar mucho”. El mediocampista español subrayó que la adaptación cultural y emocional suele ser tan importante como la deportiva, sobre todo en un entorno tan distinto como la Liga MX.

Por eso, el cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent ha decidido dosificar al francés, priorizando que alcance su ritmo ideal antes de darle la titularidad. La intención es que, entrando desde la banca, pueda marcar diferencias con su velocidad y desequilibrio en la segunda mitad. EL ‘TITÁN’ SALCEDO PODRÍA DEBUTAR CON MONTERREY En contraparte, otro nombre que acapara atención es el de Carlos Salcedo, quien podría debutar con Rayados después de superar la lesión que lo marginó desde su llegada al club. El defensor mexicano estaría en la banca y tendría la posibilidad de sumar sus primeros minutos oficiales con el conjunto regiomontano. Apodado “El Titán”, Salcedo se incorporó al plantel como una apuesta para reforzar la defensa, pero una molestia muscular prolongada lo alejó de la competencia durante varias semanas. Su recuperación ha sido progresiva y el cuerpo técnico considera que este partido ante Pumas podría ser el escenario ideal para su reaparición.