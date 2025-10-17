Cruz Azul y América protagonizan el Clásico Joven con sabor a liderato en el Apertura 2025

El futbol mexicano vivirá este sábado una nueva edición del Clásico Joven, con Cruz Azul y América midiéndose en el Estadio Olímpico Universitario a las 9:05 de la noche, en un choque que promete emociones y que podría definir al nuevo líder del torneo Apertura 2025.

Las dos escuadras llegan en un gran momento: América es sublíder con 27 puntos, mientras que Cruz Azul le pisa los talones con 25 unidades.

Un triunfo de La Máquina significaría escalar a la cima y confirmar su candidatura al título; una victoria azulcrema, por su parte, consolidaría el dominio de las Águilas en la Liga MX.

El partido será transmitido en Canal 5, TUDN y en ViX, marcando uno de los duelos más esperados del calendario.

EL MOMENTO DE LOS EQUIPOS

Bajo el mando de Nicolás Larcamón, Cruz Azul ha recuperado su mística competitiva y se mantiene invicto como local en Ciudad Universitaria.