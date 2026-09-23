Rebeca Bernal marca doblete con Manchester United en goleada 10-1 sobre Sheffield United

Rebeca Bernal brilló en Inglaterra. La capitana de la Selección Mexicana anotó sus primeros dos goles con el Manchester United y fue protagonista de la goleada 10-1 sobre Sheffield United, en el debut de las Red Devils dentro de la Subway Players Cup. La mexicana recibió su primera titularidad desde que llegó al conjunto inglés y respondió con una actuación que puede marcar un punto de inflexión en su adaptación. Bernal apareció al minuto 18 para marcar el 2-0 con un remate de cabeza, luego de un servicio al área de Jess Simpson. En el complemento volvió a imponerse por aire y, al 54’, conectó un centro de Ella Toone para firmar su doblete y colocar el séptimo tanto del United.

Manchester United dominó de principio a fin en el Progress with Unity Stadium. Maya Le Tissier abrió el marcador desde el punto penal. Mared Griffiths consiguió un triplete, Lea Schüller aportó dos goles, mientras Ella Toone y Jess Simpson también participaron en la fiesta ofensiva. Amy Andrews descontó para Sheffield United cuando el encuentro ya estaba resuelto. El resultado significó mucho más que una victoria amplia para Bernal. La exjugadora de Rayadas y Washington Spirit apenas disputaba su tercer encuentro oficial con Manchester United y por primera vez comenzó dentro del 11 inicial. Sus dos apariciones anteriores habían sido como suplente frente a Chelsea y Arsenal en la Women’s Super League. Bernal, de 29 años, llegó al club inglés a inicios de septiembre y firmó contrato hasta junio de 2029. Su experiencia, liderazgo y fortaleza en el juego aéreo fueron algunas de las cualidades que Manchester United destacó tras concretar su fichaje.

Además, la defensora mexicana amplía su presencia en el futbol europeo. Después de construir una etapa histórica con Monterrey en la Liga MX Femenil y pasar por la NWSL con Washington Spirit, ahora comenzó a dejar huella en Inglaterra con dos goles en una misma noche. Para Manchester United, el 10-1 representa un arranque contundente en la nueva fase de liga de la Players Cup. Para Rebeca Bernal fue la confirmación de que puede aportar no solamente equilibrio defensivo, sino también peligro en pelota parada y presencia ofensiva en el área rival.