Rebeca Bernal llega al Manchester United: hace historia y firma hasta 2029

Rebeca Bernal es jugadora del Manchester United Femenino. El club inglés anunció este miércoles 2 de septiembre el fichaje de la mexicana, procedente del Washington Spirit, con un contrato hasta 2029. La defensa y mediocampista abre una nueva etapa en Europa y se encamina a convertirse en la primera futbolista mexicana en disputar la Women’s Super League (WSL). La seleccionada nacional llega a Inglaterra con 29 años y experiencia en dos ligas: se consolidó como capitana de Rayadas de Monterrey y después compitió en la NWSL de Estados Unidos. Ahora llevará esa trayectoria a uno de los clubes de mayor reconocimiento del futbol mundial.

¿CÓMO FUE EL FICHAJE DE REBECA BERNAL? Washington Spirit confirmó que recibió una cantidad no revelada por la transferencia, además de posibles pagos adicionales sujetos a condiciones.

Así, la mexicana cambia de equipo después de un año y medio en la capital estadounidense, donde llegó en febrero de 2025. El Manchester United dio a conocer que Bernal utilizará el dorsal 16. Su incorporación amplía las opciones defensivas de un plantel que comienza una nueva etapa bajo la dirección de la entrenadora española Eva Olid. En sus primeras declaraciones, Bernal calificó como increíble el privilegio de representar al United. Destacó el ambiente del equipo, elogió a Olid y expresó su intención de aportar experiencia, entrega y pasión para perseguir los objetivos colectivos. Matt Johnson, director de futbol femenino del club, resaltó su calidad, liderazgo y mentalidad ganadora. La institución confía en que ese recorrido fortalezca a su plantilla joven que también buscará abrir espacios a sus futbolistas en formación. LOS NÚMEROS QUE DEJA EN WASHINGTON SPIRIT Bernal cerró su etapa con el Spirit con 50 partidos en todas las competencias, cerca de 4 mil minutos y tres goles, de acuerdo con el balance oficial del equipo. Además, participó en la conquista de la Challenge Cup 2025 y en el camino a la Final de la NWSL de ese mismo año. Su impacto apareció desde el debut: convirtió su cobro en la tanda de penales ante Orlando Pride para contribuir al título de la Challenge Cup.

Después volvió a acertar desde los once pasos frente a Racing Louisville, en los Cuartos de Final de los Playoffs de 2025 DE FIGURA DE RAYADAS AL FUTBOL INGLÉS Antes de salir de México, Bernal construyó una trayectoria histórica con Monterrey. En su despedida, el club registró 283 partidos, 70 goles y cuatro títulos. Ese balance retrata a una futbolista cuya influencia también alcanzó el ataque, pese a desempeñarse en posiciones defensivas. Rayadas Los campeonatos del Apertura 2019, Apertura 2021, Clausura 2024 y Apertura 2024 respaldan su condición de referente de Rayadas.

Su llegada al United conecta ese proceso de crecimiento en la Liga MX Femenil con una nueva oportunidad para el talento mexicano en Europa. ¿CUÁNDO PODRÍA DEBUTAR CON MANCHESTER UNITED? El United iniciará la temporada 2026-2027 de la WSL el viernes 4 de septiembre, como visitante ante London City Lionesses. Ese encuentro aparece como la primera posibilidad para ver a Bernal con su nuevo equipo, aunque su participación dependerá de que sea convocada y de la decisión técnica.

Después, el calendario contempla recibir al Chelsea el 13 de septiembre y visitar al Arsenal el 19. Son desafíos inmediatos para una mexicana que llega con títulos, liderazgo y el objetivo de ganarse un lugar en el futbol inglés.