¡Regresa Ochoa y debuta Fidalgo! Lista de convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica

La Selección Mexicana ya tiene definida su convocatoria para encarar los amistosos frente a Portugal y Bélgica, dos compromisos que servirán como prueba de alto nivel para Javier Aguirre a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026. La lista presenta 26 futbolistas, con el regreso de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, además de la primera aparición de Álvaro Fidalgo en una convocatoria del Tricolor.

El primero de estos encuentros será ante Portugal el sábado 28 de marzo de 2026, en la reapertura del Estadio Banorte, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, el Tricolor se medirá a Bélgica el martes 31 de marzo de 2026, también a las 19:00 horas CST, en el Soldier Field de Chicago.

La lista completa de convocados de México

En la portería, Aguirre llamó a Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, tres nombres que toman fuerza rumbo a la lista final ante la lesión de Luis Ángel Malagón.