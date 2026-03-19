¡Regresa Ochoa y debuta Fidalgo! Lista de convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Portugal y Bélgica
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Javier Aguirre dio a conocer la lista oficial de la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo de 2026; el Tricolor disputará estos encuentros el 28 y 31 de marzo
La Selección Mexicana ya tiene definida su convocatoria para encarar los amistosos frente a Portugal y Bélgica, dos compromisos que servirán como prueba de alto nivel para Javier Aguirre a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026. La lista presenta 26 futbolistas, con el regreso de Guillermo Ochoa y Julián Quiñones, además de la primera aparición de Álvaro Fidalgo en una convocatoria del Tricolor.
El primero de estos encuentros será ante Portugal el sábado 28 de marzo de 2026, en la reapertura del Estadio Banorte, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Posteriormente, el Tricolor se medirá a Bélgica el martes 31 de marzo de 2026, también a las 19:00 horas CST, en el Soldier Field de Chicago.
La lista completa de convocados de México
En la portería, Aguirre llamó a Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, tres nombres que toman fuerza rumbo a la lista final ante la lesión de Luis Ángel Malagón.
Para la defensa fueron convocados Richard Ledezma, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Johan Vásquez, Everardo López, Jesús Gallardo y Jesús Angulo.
En el mediocampo aparecen Denzell García, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Érick Sánchez y Brian Gutiérrez.
La presencia de Fidalgo destaca por tratarse de su primera convocatoria oficial con la Selección Mexicana, mientras que Obed Vargas también aparece como una de las apuestas del proceso.
En la delantera, los elegidos son Roberto Alvarado, Germán Berterame, Julián Quiñones, Alexis Vega, Guillermo Martínez, Raúl Jiménez y Armando González.
Se trata de una base que combina experiencia, momento futbolístico y variantes ofensivas para enfrentar a dos selecciones europeas de peso.
Aguirre perfila su base para la Copa del Mundo
La convocatoria también deja ver varias ausencias importantes por lesión, entre ellas las de Edson Álvarez, César Huerta, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Mateo Chávez y Julián Araujo, además de que Santiago Gimenez no fue incluido para que recupere ritmo con el Milan.
Por ello, estos amistosos ante Portugal y Bélgica adquieren todavía más relevancia, ya que serán una de las últimas oportunidades para que varios nombres aseguren su lugar en la Copa del Mundo de 2026.
Con este panorama, México encarará una ventana internacional de máxima exigencia. Primero lo hará en casa, en un escenario simbólico por la reapertura del Estadio Banorte, y después viajará a Chicago para medirse a Bélgica, en dos partidos que marcarán buena parte del cierre de preparación del Tricolor rumbo a su debut mundialista.