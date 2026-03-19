Selección Mexicana: Javier Aguirre define a Ochoa, Tala Rangel y Acevedo para el Mundial 2026

La portería de la Selección Mexicana comienza a tomar forma de cara al Mundial 2026. De acuerdo con reportes surgidos este jueves, Javier Aguirre convocará a Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo para los amistosos frente a Portugal y Bélgica, en lo que apunta a ser el último gran filtro antes de entregar la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Aunque la convocatoria oficial todavía no está publicada, fuentes cercanas al entorno del “Vasco” coinciden en que el cuerpo técnico del Tri ya tiene definidos a sus tres guardametas, una decisión que también marcaría la ruta de México para la justa mundialista que arrancará en junio.

El regreso de Memo Ochoa pondría nuevamente experiencia y liderazgo en el grupo, mientras que Tala Rangel se mantendría como una de las apuestas más firmes del recambio y Acevedo completaría la terna como una alternativa que ya conoce el entorno del combinado nacional.