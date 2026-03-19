Selección Mexicana: Javier Aguirre define a Ochoa, Tala Rangel y Acevedo para el Mundial 2026

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Fútbol
/ 19 marzo 2026
    Selección Mexicana: Javier Aguirre define a Ochoa, Tala Rangel y Acevedo para el Mundial 2026
    Guillermo Ochoa, Tala Rangel y Carlos Acevedo se perfilan como los porteros de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de marzo y el Mundial 2026.

La Selección Mexicana tendría definida su baraja en la portería para la próxima Fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará a Portugal y Bélgica, con Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo como los elegidos de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

La portería de la Selección Mexicana comienza a tomar forma de cara al Mundial 2026. De acuerdo con reportes surgidos este jueves, Javier Aguirre convocará a Guillermo Ochoa, Raúl “Tala” Rangel y Carlos Acevedo para los amistosos frente a Portugal y Bélgica, en lo que apunta a ser el último gran filtro antes de entregar la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Aunque la convocatoria oficial todavía no está publicada, fuentes cercanas al entorno del “Vasco” coinciden en que el cuerpo técnico del Tri ya tiene definidos a sus tres guardametas, una decisión que también marcaría la ruta de México para la justa mundialista que arrancará en junio.

El regreso de Memo Ochoa pondría nuevamente experiencia y liderazgo en el grupo, mientras que Tala Rangel se mantendría como una de las apuestas más firmes del recambio y Acevedo completaría la terna como una alternativa que ya conoce el entorno del combinado nacional.

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La decisión de Aguirre también está condicionada por las bajas que ha sufrido el equipo mexicano en semanas recientes. Entre ellas destaca la de Luis Ángel Malagón, quien quedó fuera de circulación por lesión, un movimiento que abrió por completo la lucha bajo los tres postes y aceleró la definición del entrenador nacional rumbo a la Fecha FIFA.

México enfrentará a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Banorte y posteriormente se medirá con Bélgica el 31 de marzo en Soldier Field, dos compromisos de alto nivel que servirán como termómetro para una plantilla que ya entra en su fase final de evaluación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Incluso, se reportó que Aguirre ya había adelantado que esta convocatoria sería la más cercana a la que presentará para el Mundial, por lo que la elección de Ochoa, Tala y Acevedo toma todavía mayor peso.

Si se confirma esta apuesta, el Tri mezclaría experiencia, presente y proyección en una posición clave. Ochoa se encaminaría a una nueva cita mundialista, Tala Rangel ganaría terreno como posible titular y Acevedo se mantendría en la pelea como un perfil de confianza para el cuerpo técnico.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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