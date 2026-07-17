Francia vs Inglaterra por el Tercer Lugar del Mundial 2026: Horario y transmisión

Francia e Inglaterra cerrarán su participación en el Mundial 2026 con un choque de orgullo. Les Bleus y los Tres Leones disputarán el Tercer Lugar este sábado 18 de julio en el Estadio de Miami, con Kylian Mbappé, Harry Kane y Jude Bellingham como figuras. El partido comenzará a las 3 de la tarde. La transmisión confirmada estará disponible en ViX, mediante el Pase Mundial. El encuentro se celebrará en el Hard Rock Stadium, llamado Estadio de Miami durante el torneo. Aunque ninguno deseaba llegar a esta instancia, existen varios atractivos: será la despedida de Didier Deschamps, Mbappé pelea la Bota de Oro e Inglaterra busca su mejor resultado mundialista desde el título de 1966.

Francia llega golpeada por el 2-0 que España le propinó en la Semifinal. Un penalti de Mikel Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro terminaron con la ilusión gala de disputar su tercera Final consecutiva.

Fue la primera derrota de Les Bleus en el torneo, después de una fase de grupos perfecta y una ruta en la que eliminaron a Suecia 3-0, Paraguay 1-0 y Marruecos 2-0. La Selección Francesa construyó su candidatura a partir de una defensa que solo recibió cuatro tantos en siete juegos y un ataque explosivo. Mbappé suma ocho goles, los mismos que Lionel Messi, mientras Michael Olise encabeza el Mundial con cinco asistencias. El capitán francés alcanzó 20 anotaciones mundialistas. La motivación emocional será despedir a Deschamps con una victoria después de 14 años al frente. El campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022 dirigirá su partido 187 con Francia antes de dejar el puesto. “No es un amistoso. Es un partido por el tercer lugar y tenemos el deber de alcanzar este último objetivo”, declaró el técnico, quien confirmó que Mbappé está disponible, aunque no garantizó su titularidad.

Inglaterra aterriza en Miami con una herida todavía más dolorosa. El equipo de Thomas Tuchel tuvo ventaja ante Argentina gracias al gol de Anthony Gordon al minuto 55, pero retrocedió y recibió la remontada: Enzo Fernández empató al 85 y Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el tiempo agregado, ambos tras asistencias de Lionel Messi. Los Tres Leones remontaron 2-1 a República Democrática del Congo en la Ronda de 32, vencieron 3-2 a México jugando con 10 hombres en la altura de la Ciudad de México y necesitaron tiempo extra para superar 2-1 a Noruega. Ese desgaste podría llevar a Tuchel a realizar rotaciones. Kane y Bellingham acumulan seis goles cada uno, cifra récord para un jugador inglés en una misma edición, al igualar a Gary Lineker en 1986 y al propio Kane en 2018. Pese a la decepción, Declan Rice pidió el respaldo de la afición: “Queda uno más en este camino. Acompáñennos una vez más y ojalá podamos ganar mañana”. Deschamps anticipó cambios por lesiones y cansancio. William Saliba es baja después de lastimarse frente a España, por lo que Maxence Lacroix apunta a acompañar a Dayot Upamecano. Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki y Désiré Doué también podrían recibir una oportunidad. La gran incógnita será si Mbappé inicia o aparece en la segunda mitad. Tuchel administrará una plantilla castigada. Reece James salió lastimado contra Argentina, Jordan Henderson continúa fuera tras ser operado de un brazo y Declan Rice ha lidiado con enfermedad y fatiga.

Jarell Quansah cumplió su suspensión por la expulsión ante México y vuelve a estar disponible; Kobbie Mainoo es otra alternativa. FRANCIA VS INGLATERRA: POSIBLES ALINEACIONES Posible alineación de Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Theo Hernández; Warren Zaïre-Emery, Manu Koné; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; Kylian Mbappé. Posible alineación de Inglaterra: Jordan Pickford; Jarell Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Será la cuarta vez que Francia e Inglaterra se encuentren en una Copa del Mundo: los ingleses ganaron 2-0 en 1966 y 3-1 en 1982, mientras los franceses se impusieron 2-1 en los Cuartos de Final de Qatar 2022. Francia ha disputado tres partidos por el Tercer Lugar y ganó dos, en 1958 y 1986; Inglaterra perdió sus dos experiencias, frente a Italia en 1990 y Bélgica en 2018. Les Bleus quieren despedir con triunfo una era histórica, mientras los Tres Leones buscan subir por primera vez a ese peldaño del podio y cerrar el Mundial 2026 con una respuesta tras el golpe sufrido ante Argentina.