Repechaje Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de UEFA este jueves en México

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Fútbol
/ 25 marzo 2026
    Repechaje Mundial 2026: Horarios y dónde ver EN VIVO los partidos de UEFA este jueves en México
    El repechaje europeo rumbo al Mundial 2026 entra en una jornada decisiva este jueves, con selecciones como Italia, Polonia y Dinamarca peleando por seguir con vida en la ruta hacia la Copa del Mundo. FOTO: ESPECIAL

Italia, Polonia, Dinamarca, Turquía y otras selecciones se juegan este jueves 26 de marzo su pase a las finales del repechaje europeo rumbo a la Copa del Mundo 2026

El repechaje de Europa rumbo al Mundial 2026 entra en una jornada clave este jueves 26 de marzo, cuando se disputen las ocho Semifinales que definirán a los finalistas de los cuatro caminos de la repesca de la UEFA.

El formato es directo: un solo partido en Semifinales y, después, una Final el martes 31 de marzo para repartir los últimos boletos europeos a la Copa del Mundo.

La cartelera presenta varios duelos de alto voltaje, con Italia intentando evitar una nueva ausencia mundialista frente a Irlanda del Norte, Polonia recibiendo a Albania, Dinamarca midiéndose a Macedonia del Norte y República Checa enfrentando a Irlanda.

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En el otro sector aparecen Turquía contra Rumania, Eslovaquia ante Kosovo, además del cruce entre Ucrania y Suecia y el partido entre Gales y Bosnia y Herzegovina.

Partidos del repechaje europeo de este jueves 26 de marzo

Turquía vs Rumania — 11:00 horas, tiempo del Centro de México

Italia vs Irlanda del Norte — 13:45 horas

Gales vs Bosnia y Herzegovina — 13:45 horas

Ucrania vs Suecia — 13:45 horas

Polonia vs Albania — 13:45 horas

Eslovaquia vs Kosovo — 13:45 horas

Dinamarca vs Macedonia del Norte — 13:45 horas

República Checa vs Irlanda — 13:45 horas

Dónde ver el repechaje europeo en México

Para México, varios de estos encuentros aparecen con Sky Sports como señal confirmada, entre ellos Italia vs Irlanda del Norte, Dinamarca vs Macedonia del Norte y Turquía vs Rumania.

En otros cruces, como Polonia vs Albania, Gales vs Bosnia y Herzegovina o República Checa vs Irlanda, distintos reportes todavía manejan la transmisión local como pendiente de confirmación, mientras que UEFA.TV aparece como la vía global segura para seguir varios partidos del repechaje.

Italia llega con enorme presión, pues no disputó Rusia 2018 ni Qatar 2022 y ahora busca evitar un tercer fracaso consecutivo en la ruta mundialista.

Del otro lado, Dinamarca, Polonia y República Checa intentarán imponer su condición de locales, mientras que Ucrania jugará su semifinal en Valencia, España, debido a las condiciones extraordinarias que sigue atravesando el país.

Además del peso histórico de Italia, otra de las llaves que llama la atención es la del camino D, donde Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda pelean por el pase a un grupo mundialista.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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