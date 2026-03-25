¿Qué pasó con Julio Ibáñez? Reportan detención del reportero de TUDN por sujetos armados en Sudáfrica

La cobertura rumbo al Mundial 2026 encendió las alarmas en el periodismo deportivo mexicano luego de que distintos reportes señalaran que Julio Ibáñez, reportero de TUDN, habría sido detenido en Sudáfrica tras la irrupción de hombres armados en el hotel donde se encontraba hospedado.

La versión que circula indica que el comunicador se encontraba en ese país realizando trabajo informativo sobre la selección sudafricana, primer rival de México en la próxima justa mundialista.

De acuerdo con los reportes difundidos este miércoles, el episodio habría ocurrido mientras Ibáñez se encontraba dando cobertura al combinado africano, en un caso que todavía no cuenta con una explicación pública amplia por parte de autoridades o de la propia televisora.