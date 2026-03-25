¿Qué pasó con Julio Ibáñez? Reportan detención del reportero de TUDN por sujetos armados en Sudáfrica

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Fútbol
/ 25 marzo 2026
    ¿Qué pasó con Julio Ibáñez? Reportan detención del reportero de TUDN por sujetos armados en Sudáfrica
    Julio Ibáñez, reportero de TUDN, fue reportado como detenido en Sudáfrica mientras realizaba la cobertura de la selección africana rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El periodista apodado ‘Profe’ Ibáñez, conocido por su trabajo en TUDN, fue reportado este miércoles como detenido en Sudáfrica, donde daba seguimiento a la selección africana, rival de México en la Copa del Mundo 2026

La cobertura rumbo al Mundial 2026 encendió las alarmas en el periodismo deportivo mexicano luego de que distintos reportes señalaran que Julio Ibáñez, reportero de TUDN, habría sido detenido en Sudáfrica tras la irrupción de hombres armados en el hotel donde se encontraba hospedado.

La versión que circula indica que el comunicador se encontraba en ese país realizando trabajo informativo sobre la selección sudafricana, primer rival de México en la próxima justa mundialista.

De acuerdo con los reportes difundidos este miércoles, el episodio habría ocurrido mientras Ibáñez se encontraba dando cobertura al combinado africano, en un caso que todavía no cuenta con una explicación pública amplia por parte de autoridades o de la propia televisora.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mundial-2026-en-cinepolis-17-partidos-en-vivo-en-salas-de-mexico-FH19690764

Por ello, la información se mantiene bajo el terreno de lo reportado de manera preliminar. Sin embargo, en varias cuentas de X se ha subido el video en el momento en que Ibáñez es irrumpido por estos hombres armados y se detiene el Live que el comunicador realizaba.

El nombre de Julio Ibáñez tomó fuerza en redes sociales y portales deportivos a partir de versiones que lo ubican incluso con varios días sin poder salir de esa situación legal en territorio sudafricano.

El reportero se encontraba en Sudáfrica por la cobertura del equipo nacional de ese país, que forma parte del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 junto con México.

La noticia impacta además por el momento en que ocurre, a menos de tres meses del arranque del Mundial 2026, torneo en el que Sudáfrica aparece ya como uno de los focos de seguimiento, por lo que se desconoce el por qué de la retención del reportero y, sobre todo, con ese nivel de agresión.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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