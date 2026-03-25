Repechaje Mundial 2026: Bolivia vs Surinam y Jamaica vs Nueva Caledonia en Monterrey y Guadalajara (Horarios y Dónde Ver)

México vuelve a colocarse en el centro del camino hacia la Copa del Mundo. Este jueves 26 de marzo, Monterrey y Guadalajara albergarán las Semifinales del repechaje mundialista, una fase que reunirá a seis selecciones y que definirá dos de los últimos cupos disponibles para el Mundial 2026. Bolivia y Surinam abren la actividad en Monterrey El primer duelo del jueves se jugará en el Estadio Monterrey, donde Bolivia se enfrentará a Surinam a las 4 de la tarde, duelo que se podrá ver por ViX Premium y TUDN. El ganador avanzará a la final de su ruta, en la que ya espera Irak, selección que accedió directamente a esa instancia por ser uno de los dos mejor ubicados en el ranking FIFA entre los participantes del repechaje; este duelo será a las 9 de la noche el martes 31 de marzo, por las mismas plataformas.

El cruce en suelo regiomontano tiene un fuerte componente histórico. Bolivia busca regresar a una Copa del Mundo, mientras que Surinam persigue la que sería su primera clasificación mundialista. En la previa, el conjunto surinamés llega impulsado por una base de futbolistas nacidos en Países Bajos y por la incorporación del delantero Joel Piroe, en un proyecto que apunta a colocar al país por primera vez en la máxima cita del futbol. Guadalajara recibe el choque entre Nueva Caledonia y Jamaica Más tarde, el Estadio Guadalajara será escenario del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, programado para las 9 de la noche, también por ViX Premium y TUDN. El vencedor avanzará a la final de su ruta, donde ya aguarda la República Democrática del Congo, el próximo martes 31 a las 3 de la tarde, también sembrada directamente en esa instancia por su mejor posición en el ranking FIFA. Este enfrentamiento presenta dos historias muy distintas. Jamaica parte con mayor recorrido internacional y con la presión de confirmar su favoritismo, mientras que Nueva Caledonia llega como una de las sorpresas del proceso. El representativo oceánico, ubicado en el puesto 150 del ranking FIFA, está a dos partidos de firmar una clasificación inesperada, en una ruta que ya de por sí representa una oportunidad histórica para el futbol de la región.

Así funciona el repechaje mundialista en México El formato del torneo es directo: las semifinales se juegan a partido único este jueves y las finales se disputarán el martes 31 de marzo. En una llave están Nueva Caledonia, Jamaica y RD del Congo; en la otra, Bolivia, Surinam e Irak. Los ganadores de las finales obtendrán los dos últimos boletos rumbo al Mundial 2026. Con Monterrey y Guadalajara como escaparate, México tendrá este jueves un adelanto del ambiente mundialista que vivirá el país en junio.

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