Saltillo Soccer cae ante Zapotlanejo y alarga su mala racha

Saltillo Soccer volvió a quedarse sin puntos en la Liga Premier Serie A. Los Coyotes perdieron 3-2 ante ACF Zapotlanejo este sábado, en el Estadio Olímpico Francisco I. Madero, pese a los dos goles de Ariel Morán, quien marcó a los minutos 12 y 40. El conjunto saltillense buscaba aprovechar su condición de local para cambiar el rumbo después de una serie de resultados adversos en la temporada 2026-2027. Sin embargo, no logró contener al cuadro jalisciense, que encontró la manera de llevarse la victoria en la Jornada 8.

Morán respondió por los coahuilenses con un doblete durante la primera mitad. Sus anotaciones, al 12’ y al 40’, mantuvieron a Saltillo en la pelea por el resultado, aunque no fueron suficientes para evitar la derrota. Zapotlanejo consiguió marcar en tres ocasiones para quedarse con los tres puntos en territorio saltillense. El tropiezo representa otro obstáculo para el equipo dirigido por Joel de León, que necesitaba una victoria para recuperar confianza y mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. La derrota llegó después de una semana complicada para Saltillo Soccer, que también perdió 2-0 ante Santos Laguna en la Copa Promesas. En ese torneo, los Coyotes habían sufrido previamente un descalabro por 3-0 frente a Irritilas.

En la Liga Premier, el equipo tampoco había conseguido regularidad en sus últimas presentaciones, con derrotas ante FC Santiago, Mineros de Fresnillo y Vaqueros de Reynosa, además de un empate contra Héroes de Zaci. A ese panorama se suman las suspensiones derivadas de los incidentes registrados al término del partido contra Mineros de Fresnillo, así como las lesiones de varios jugadores, situaciones que han representado dificultades adicionales para el cuerpo técnico. El conjunto jalisciense llegó a Saltillo después de perder 4-2 en casa ante Mineros de Fresnillo. Antes de ese resultado, había conseguido victorias frente a FC Santiago y Héroes de Zaci, por lo que el encuentro en el Estadio Olímpico representaba una oportunidad para retomar el paso. Con el triunfo por 3-2, Zapotlanejo logró recuperarse de su tropiezo anterior, mientras que Saltillo Soccer dejó escapar otra oportunidad de sumar ante su afición. Los Coyotes tendrán poco margen para lamentar el resultado, pues su siguiente compromiso será nuevamente en casa. El sábado 24 de octubre recibirán a Cañoneros, en un partido en el que intentarán poner fin a la racha negativa y encontrar una respuesta ante su público.