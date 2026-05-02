Responden a jornada deportiva en la FILC en último fin de semana

En el último fin de semana de actividades de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, la jornada deportiva se mantuvo como uno de los espacios con mayor dinamismo dentro del programa, al reunir a decenas de asistentes que, pese al clima frío, participaron en las distintas actividades organizadas en los jardines exteriores. La iniciativa, coordinada por el Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, tuvo como objetivo acercar el deporte a los visitantes de la feria, integrando dinámicas accesibles para todas las edades y niveles de experiencia. Desde el mediodía, el área destinada al fútbol comenzó a registrar movimiento con la integración de equipos improvisados para las retas de cinco contra cinco.

Bajo el formato de “gol gana”, los encuentros se desarrollaron de manera continua, lo que permitió la rotación de jugadores y mantuvo el interés de quienes se acercaban al espacio. De acuerdo con organizadores, se llevaron a cabo entre seis y ocho partidos, con la participación de alrededor de 30 a 40 jóvenes, coordinados por instructores del instituto. Aunque las condiciones climáticas no fueron favorables, el flujo de participantes se mantuvo constante. Personal del INEDEC señaló que, si bien el frío redujo por momentos la afluencia, la respuesta general fue positiva, especialmente entre grupos de amigos y estudiantes que acudieron directamente a integrarse a las actividades.

Uno de los momentos más concurridos de la jornada fue el concurso de dominadas, que logró reunir a participantes de distintas edades, desde niños y niñas hasta jóvenes. A diferencia de otras dinámicas, esta actividad se mantuvo activa durante varias horas, con registros continuos de personas que buscaban demostrar su habilidad para mantener el control del balón. El espacio destinado a este concurso se convirtió en un punto de encuentro familiar, donde no solo competían los participantes, sino que también se generaba un ambiente de convivencia entre quienes observaban y alentaban. La variedad de edades reflejó el alcance de la actividad, que logró involucrar tanto a quienes practican fútbol de manera habitual como a quienes se acercaron por primera vez.

Los premios, que incluyeron balones profesionales y artículos promocionales, funcionaron como incentivo adicional, aunque el principal atractivo fue la propia dinámica y la posibilidad de participar dentro del entorno de la feria. En paralelo a las actividades en cancha, también se desarrolló una charla a cargo de José Abraham Oliva, exárbitro profesional de fútbol, quien compartió su experiencia en el ámbito arbitral y abordó aspectos relacionados con el reglamento y la toma de decisiones dentro del juego. La plática ofreció una perspectiva distinta del deporte, enfocada en la formación y el conocimiento más allá de la práctica. Para la tarde, la jornada incorporó una de las actividades con mayor expectativa: la convivencia con jugadores de Dinos de Saltillo. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar en una firma de autógrafos y tomarse fotografías con los integrantes del equipo, lo que atrajo a seguidores del fútbol americano y visitantes en general.

La presencia del equipo se complementó con una exhibición de su grupo de animación, que aportó un componente visual y recreativo a la jornada, ampliando la oferta de entretenimiento para quienes recorrían la feria. Liliana Tovar, representante del INEDEC, explicó que estas actividades forman parte de una estrategia para integrar el deporte dentro de espacios culturales, generando alternativas de participación para distintos públicos. “La intención es que la gente que viene a la feria también tenga la oportunidad de activarse, de convivir y de acercarse al deporte de manera directa”, comentó.

Con esta jornada, la FILC no solo cerró su último fin de semana con una agenda diversa, sino que también consolidó la integración de actividades deportivas como parte de su propuesta. En una ciudad como Saltillo, donde las condiciones climáticas pueden influir en la asistencia, la respuesta del público reflejó el interés por este tipo de iniciativas que combinan cultura, actividad física y convivencia en un mismo espacio.

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