Roberto Mancini vuelve a Italia: Claudio Ranieri liderará la reconstrucción de la Azzurra

La Selección de Italia apostó por dos de sus entrenadores más reconocidos para salir de una crisis histórica. Roberto Mancini fue nombrado nuevamente técnico de la Azzurra, mientras Claudio Ranieri asumirá como director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y presidente del Club Italia.

Giovanni Malagò, titular de la FIGC, oficializó las designaciones tras la reunión del Consejo Federal. Mancini regresará al cargo que ocupó entre mayo de 2018 y agosto de 2023, periodo en el que conquistó la Eurocopa disputada en 2021 y llevó al equipo a dos terceros lugares en la UEFA Nations League.

El retorno también abre una herida. Mancini dejó inesperadamente a Italia en 2023 y semanas después aceptó dirigir a Arabia Saudita. Su ciclo también cargó con el fracaso rumbo a Qatar 2022.

Ahora deberá reconciliarse con una afición golpeada por tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.