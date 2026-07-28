Roberto Mancini vuelve a Italia: Claudio Ranieri liderará la reconstrucción de la Azzurra

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    Roberto Mancini vuelve a Italia: Claudio Ranieri liderará la reconstrucción de la Azzurra
    Mancini dirigirá nuevamente a la Azzurra, mientras Ranieri supervisará el proyecto deportivo y las selecciones juveniles de Italia. FOTO: ESPECIAL

La FIGC apuesta por experiencia y reorganización después de tres ausencias mundialistas consecutivas y una profunda crisis institucional

La Selección de Italia apostó por dos de sus entrenadores más reconocidos para salir de una crisis histórica. Roberto Mancini fue nombrado nuevamente técnico de la Azzurra, mientras Claudio Ranieri asumirá como director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y presidente del Club Italia.

Giovanni Malagò, titular de la FIGC, oficializó las designaciones tras la reunión del Consejo Federal. Mancini regresará al cargo que ocupó entre mayo de 2018 y agosto de 2023, periodo en el que conquistó la Eurocopa disputada en 2021 y llevó al equipo a dos terceros lugares en la UEFA Nations League.

El retorno también abre una herida. Mancini dejó inesperadamente a Italia en 2023 y semanas después aceptó dirigir a Arabia Saudita. Su ciclo también cargó con el fracaso rumbo a Qatar 2022.

Ahora deberá reconciliarse con una afición golpeada por tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/zinedine-zidane-nuevo-dt-de-francia-el-sueno-de-zizou-apunta-al-mundial-2030-DD22474025

Ranieri tendrá una responsabilidad diferente, pero igual de importante. El entrenador que protagonizó una hazaña histórica al coronar al Leicester City en la Premier League de 2016 supervisará la estructura deportiva de la federación.

Su función abarcará al Club Italia y el proyecto que conectará a la selección mayor con las categorías juveniles.

Malagò explicó que necesitaba una figura con quien compartir la elección del seleccionador y aseguró que Ranieri respaldó la llegada de Mancini. La FIGC sumará a un tercer dirigente para acompañar a sus representativos y supervisar las divisiones menores, área que seguirá coordinada por Maurizio Viscidi.

La dupla llega entre turbulencias. Paolo Maldini y Leonardo dejaron sus puestos dos semanas después de asumir, luego de que se frenara la candidatura de Andrea Pirlo al banquillo.

Malagò sostuvo que decidió por razones de “oportunidad” relacionadas con un acuerdo comercial del exjugador con una casa de apuestas rusa.

El desafío será devolver identidad, resultados y juventud a una selección que cayó al puesto 14 del ranking FIFA en abril. Mancini conoce el camino: en su primera etapa logró una racha de 37 partidos sin perder, entonces récord mundial, y levantó la Euro en Wembley.

El nuevo ciclo comenzará el 25 de septiembre ante Bélgica, en el Estadio Olímpico de Roma, dentro de la Nations League. Después enfrentará a Turquía y Francia en un grupo que probará un proyecto pensado para recuperar credibilidad, competir por la Eurocopa 2028 y llevar a Italia de regreso al Mundial en 2030.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fichajes
Futbol

Localizaciones


Roma

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Justicia alineada

Justicia alineada
NosotrAs: Las infancias también migran

NosotrAs: Las infancias también migran
La mandataria rechazó las versiones que señalan que el Gobierno pretende crear un sistema de vigilancia sobre la población y aseguró que dichas afirmaciones responden a información errónea.

Sheinbaum defiende el registro de líneas de teléfono celular ya que es una estrategia contra la extorsión
El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, cuestionó ayer cómo infraestructura de esa magnitud, visible desde la carretera, podía haber operado durante meses.

Refinería que operaba de forma clandestina se encuentra a 1.5 kilómetros de cuartel de la GN
Viajar por las carreteras de México puede convertirse en una experiencia agradable o en un trayecto complicado si no se conocen los riesgos más comunes.

¿Viajarás en carreteras de México?... los 8 peligros que puedes enfrentar
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Descubre las 10 películas más repetidas en Canal 5 tras los partidos de fútbol, desde Terror bajo la tierra hasta clásicos familiares.

Además de ‘Terror bajo la Tierra’... las 9 películas que Canal 5 aún pone después de un juego de futbol
Javier ‘Chicharito’ Hernández jugará en la USL Championship con Atlético Dallas. Descubre las claves de su sorpresivo regreso a las canchas.

¿Qué es la USL Championship?... la segunda división de Estados Unidos donde jugará ’Chicharito’ Hernández