Roberto Mancini vuelve a Italia: Claudio Ranieri liderará la reconstrucción de la Azzurra
La FIGC apuesta por experiencia y reorganización después de tres ausencias mundialistas consecutivas y una profunda crisis institucional
La Selección de Italia apostó por dos de sus entrenadores más reconocidos para salir de una crisis histórica. Roberto Mancini fue nombrado nuevamente técnico de la Azzurra, mientras Claudio Ranieri asumirá como director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC) y presidente del Club Italia.
Giovanni Malagò, titular de la FIGC, oficializó las designaciones tras la reunión del Consejo Federal. Mancini regresará al cargo que ocupó entre mayo de 2018 y agosto de 2023, periodo en el que conquistó la Eurocopa disputada en 2021 y llevó al equipo a dos terceros lugares en la UEFA Nations League.
El retorno también abre una herida. Mancini dejó inesperadamente a Italia en 2023 y semanas después aceptó dirigir a Arabia Saudita. Su ciclo también cargó con el fracaso rumbo a Qatar 2022.
Ahora deberá reconciliarse con una afición golpeada por tres ausencias consecutivas en la Copa del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y la edición de 2026.
Ranieri tendrá una responsabilidad diferente, pero igual de importante. El entrenador que protagonizó una hazaña histórica al coronar al Leicester City en la Premier League de 2016 supervisará la estructura deportiva de la federación.
Su función abarcará al Club Italia y el proyecto que conectará a la selección mayor con las categorías juveniles.
Malagò explicó que necesitaba una figura con quien compartir la elección del seleccionador y aseguró que Ranieri respaldó la llegada de Mancini. La FIGC sumará a un tercer dirigente para acompañar a sus representativos y supervisar las divisiones menores, área que seguirá coordinada por Maurizio Viscidi.
La dupla llega entre turbulencias. Paolo Maldini y Leonardo dejaron sus puestos dos semanas después de asumir, luego de que se frenara la candidatura de Andrea Pirlo al banquillo.
Malagò sostuvo que decidió por razones de “oportunidad” relacionadas con un acuerdo comercial del exjugador con una casa de apuestas rusa.
El desafío será devolver identidad, resultados y juventud a una selección que cayó al puesto 14 del ranking FIFA en abril. Mancini conoce el camino: en su primera etapa logró una racha de 37 partidos sin perder, entonces récord mundial, y levantó la Euro en Wembley.
El nuevo ciclo comenzará el 25 de septiembre ante Bélgica, en el Estadio Olímpico de Roma, dentro de la Nations League. Después enfrentará a Turquía y Francia en un grupo que probará un proyecto pensado para recuperar credibilidad, competir por la Eurocopa 2028 y llevar a Italia de regreso al Mundial en 2030.