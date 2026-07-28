Zinedine Zidane, nuevo DT de Francia: el sueño de ‘Zizou’ apunta al Mundial 2030

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    Zinedine Zidane, nuevo DT de Francia: el sueño de ‘Zizou’ apunta al Mundial 2030
    Zinedine Zidane fue presentado en París y firmó un contrato por cuatro años con la Federación Francesa de Futbol. FOTO: EFE

El campeón del mundo en 1998 asumirá el 1 de agosto, debutará ante Turquía y afrontará su primera gran prueba en la Eurocopa 2028

Zinedine Zidane es oficialmente el nuevo director técnico de la Selección de Francia. La Federación Francesa de Futbol (FFF) confirmó este martes 28 de julio la llegada del campeón del mundo de 1998, quien firmó por cuatro años y encabezará el proceso de Les Bleus hasta la Copa del Mundo de 2030.

“Zizou”, de 54 años, será el decimoctavo seleccionador de Francia desde 1964 y asumirá el 1 de agosto. La composición de su cuerpo técnico será revelada a principios de septiembre.

Zidane releva a Didier Deschamps, quien cerró un ciclo de 14 años tras el cuarto lugar de Francia en el Mundial 2026. Deschamps dejó 120 triunfos en 185 encuentros, el título mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones 2021.

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¿Por qué Zidane esperó para dirigir a Francia?

El exentrenador del Real Madrid reconoció que rechazó ofertas de clubes porque su gran objetivo era tomar el mando de los Bleus.

Reveló que el acuerdo con Philippe Diallo, presidente de la FFF, quedó sellado en febrero de 2025, luego de que Deschamps anunciara su salida al concluir el Mundial de 2026.

“No hay nada más grande que la Selección de Francia”, expresó Zidane durante su presentación en París. El estratega pretende construir un equipo protagonista, ofensivo y equilibrado, aunque detallará su propuesta en septiembre.

Su reto será potenciar una generación encabezada por Kylian Mbappé y acompañada por Ousmane Dembélé, Michael Olise y Désiré Doué.

¿Cuándo debutará Zidane como DT de Francia?

Su primer partido en el banquillo será el 25 de septiembre, como visitante ante Turquía, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-2027. Tres días después visitará a Bélgica y el 2 de octubre tendrá su estreno en casa contra Italia, en el Stade de France.

El contrato comprende la Liga de Naciones, las eliminatorias y la Eurocopa 2028, otra Liga de Naciones en 2028-2029 y la clasificación al Mundial 2030. Francia inicia así un proyecto de largo alcance con un técnico que no dirige desde su salida del Real Madrid en 2021.

La experiencia de Zidane respalda la apuesta. En dos etapas al frente del conjunto merengue acumuló 172 victorias en 263 partidos y conquistó 11 títulos, incluidas tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018 y dos campeonatos de LaLiga.

Como futbolista disputó 108 partidos y anotó 31 goles con Francia; fue campeón mundial en 1998 y de Europa en 2000. Ahora, una de las máximas leyendas de Les Bleus regresa con otra misión: convertir su sueño personal en el tercer título mundial de la selección francesa.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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