Rodrigo Aguirre llega a Tigres: ‘La decisión fue fácil’

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 7 febrero 2026
    Rodrigo Aguirre llega a Tigres: ‘La decisión fue fácil’
    Rodrigo Aguirre arribó a Monterrey para cerrar su incorporación a Tigres y explicó que su decisión estuvo basada en el proyecto deportivo del club, dejando de lado su pasado con Rayados. FOTO: X

El delantero uruguayo señaló que su principal objetivo es rendir con los felinos y mantenerse en nivel competitivo rumbo al Mundial con la selección de Uruguay

Rodrigo Aguirre ya se encuentra en Monterrey para cerrar su incorporación a Tigres, un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera dentro del futbol mexicano. Tras varios días de espera y negociaciones, el delantero uruguayo arribó a la Sultana del Norte con la intención de cumplir los últimos requisitos antes de estampar su firma con el conjunto universitario.

A su llegada, Aguirre habló sobre la decisión de sumarse a Tigres pese a su pasado reciente con Rayados, acérrimo rival de los felinos. El atacante dejó en claro que no ve el cambio como un conflicto personal o profesional, sino como una oportunidad deportiva que consideró difícil de rechazar. Señaló que siempre ha sido respetuoso con las instituciones en las que ha militado y que, en este caso, el proyecto que le presentaron fue determinante para aceptar la propuesta.

TE PUEDE INTERESAR: Conade incrementa becas a deportistas: pasan de 9 mil a 26 mil pesos con Rommel Pacheco

El futbolista, conocido como “El Búfalo”, tiene programadas para este sábado las pruebas físicas y médicas. En caso de superarlas sin inconvenientes, firmará un contrato por tres años con Tigres, quedando oficialmente ligado al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ello, se pondrá fin a su etapa con el Club América, equipo al que llegó como refuerzo y con el que tuvo participación tanto en Liga MX como en competencias internacionales.

Aguirre también fue cuestionado sobre si esta llegada a Tigres representa una especie de revancha tras su paso por Monterrey, donde no logró consolidarse como esperaba. Al respecto, el uruguayo evitó hablar en esos términos y aseguró que su enfoque está puesto en el presente y en los objetivos que vienen a corto plazo. Destacó que su principal motivación es rendir bien para ganarse un lugar importante en el equipo y responder a la confianza de la afición felina.

Además, el delantero subrayó que en los próximos meses tiene un reto personal relevante: la posibilidad de ser considerado para el Mundial con la selección de Uruguay. Explicó que esa meta influye directamente en su compromiso por mostrar regularidad y buen nivel en Tigres, ya que sabe que cada partido puede ser clave para mantenerse en el radar del cuerpo técnico de su selección.

Una vez que el contrato de Aguirre quede firmado, Tigres deberá realizar un movimiento administrativo importante. El club dará de baja a Nicolás Ibáñez para poder registrar al atacante uruguayo, lo que marcará el cierre de la etapa del delantero argentino con la institución auriazul. Con este ajuste, el equipo regiomontano completa una reconfiguración en su ataque de cara a los próximos torneos, apostando por un perfil distinto en la delantera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Declaraciones
Fichajes
Futbol

Localizaciones


Monterrey

Organizaciones


Club América
Tigres UANL
Liga MX

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

‘Operación Enjambre’: ¿el antídoto a la descomposición?
El objetivo del contrato mixto es producir en total 27.5 millones de barriles y 393 mmmpc de gas a 2045.

Da Pemex a Slim contrato en el campo de Macavil
Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, “El Presidente”, quien permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Juez dicta prisión preventiva a presidente municipal de Tequila, Jalisco; permanecerá en el Altiplano
La CFE reiteró que no existe un aumento generalizado en las tarifas ni cargos adicionales.

Los nuevos medidores de CFE ya están encareciendo recibos
Little Caesars ofrecerá una pizza de queso a 20 pesos el 9 de febrero de 2026, al comprar una 3 Meat Treat o Hula Hawaiian.

Little Caesars lanza pizza de queso a 20 pesos por el Día Mundial de la Pizza
Tristeza. Britney Spears aseguró en redes sociales que, tras los años de tutela, no ha logrado reconciliarse con su familia.

¡No los topa! Revela Britney Spears que su familia le provoca ‘miedo’
México Verde, representado por Tomateros de Culiacán, celebró su triunfo ante Leones de República Dominicana que le dio el boleto a la Final de la Serie del Caribe 2026.

Tomateros elimina a República Dominicana y avanza a la Final de la Serie del Caribe 2026