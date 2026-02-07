Rodrigo Aguirre llega a Tigres: ‘La decisión fue fácil’

Rodrigo Aguirre ya se encuentra en Monterrey para cerrar su incorporación a Tigres, un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera dentro del futbol mexicano. Tras varios días de espera y negociaciones, el delantero uruguayo arribó a la Sultana del Norte con la intención de cumplir los últimos requisitos antes de estampar su firma con el conjunto universitario.

A su llegada, Aguirre habló sobre la decisión de sumarse a Tigres pese a su pasado reciente con Rayados, acérrimo rival de los felinos. El atacante dejó en claro que no ve el cambio como un conflicto personal o profesional, sino como una oportunidad deportiva que consideró difícil de rechazar. Señaló que siempre ha sido respetuoso con las instituciones en las que ha militado y que, en este caso, el proyecto que le presentaron fue determinante para aceptar la propuesta.

El futbolista, conocido como “El Búfalo”, tiene programadas para este sábado las pruebas físicas y médicas. En caso de superarlas sin inconvenientes, firmará un contrato por tres años con Tigres, quedando oficialmente ligado al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ello, se pondrá fin a su etapa con el Club América, equipo al que llegó como refuerzo y con el que tuvo participación tanto en Liga MX como en competencias internacionales.