Rodrigo Aguirre llega a Tigres: ‘La decisión fue fácil’
El delantero uruguayo señaló que su principal objetivo es rendir con los felinos y mantenerse en nivel competitivo rumbo al Mundial con la selección de Uruguay
Rodrigo Aguirre ya se encuentra en Monterrey para cerrar su incorporación a Tigres, un movimiento que marca una nueva etapa en su carrera dentro del futbol mexicano. Tras varios días de espera y negociaciones, el delantero uruguayo arribó a la Sultana del Norte con la intención de cumplir los últimos requisitos antes de estampar su firma con el conjunto universitario.
A su llegada, Aguirre habló sobre la decisión de sumarse a Tigres pese a su pasado reciente con Rayados, acérrimo rival de los felinos. El atacante dejó en claro que no ve el cambio como un conflicto personal o profesional, sino como una oportunidad deportiva que consideró difícil de rechazar. Señaló que siempre ha sido respetuoso con las instituciones en las que ha militado y que, en este caso, el proyecto que le presentaron fue determinante para aceptar la propuesta.
El futbolista, conocido como “El Búfalo”, tiene programadas para este sábado las pruebas físicas y médicas. En caso de superarlas sin inconvenientes, firmará un contrato por tres años con Tigres, quedando oficialmente ligado al club de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Con ello, se pondrá fin a su etapa con el Club América, equipo al que llegó como refuerzo y con el que tuvo participación tanto en Liga MX como en competencias internacionales.
Aguirre también fue cuestionado sobre si esta llegada a Tigres representa una especie de revancha tras su paso por Monterrey, donde no logró consolidarse como esperaba. Al respecto, el uruguayo evitó hablar en esos términos y aseguró que su enfoque está puesto en el presente y en los objetivos que vienen a corto plazo. Destacó que su principal motivación es rendir bien para ganarse un lugar importante en el equipo y responder a la confianza de la afición felina.
Además, el delantero subrayó que en los próximos meses tiene un reto personal relevante: la posibilidad de ser considerado para el Mundial con la selección de Uruguay. Explicó que esa meta influye directamente en su compromiso por mostrar regularidad y buen nivel en Tigres, ya que sabe que cada partido puede ser clave para mantenerse en el radar del cuerpo técnico de su selección.
Una vez que el contrato de Aguirre quede firmado, Tigres deberá realizar un movimiento administrativo importante. El club dará de baja a Nicolás Ibáñez para poder registrar al atacante uruguayo, lo que marcará el cierre de la etapa del delantero argentino con la institución auriazul. Con este ajuste, el equipo regiomontano completa una reconfiguración en su ataque de cara a los próximos torneos, apostando por un perfil distinto en la delantera.