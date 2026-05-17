¡Rompen la maldición!: América Femenil vence a Rayadas y conquista su tercer título de Liga MX

Club América Femenil volvió a levantar un campeonato después de varios torneos marcados por finales perdidas. Las azulcremas derrotaron 3-0 a Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes y conquistaron el título del Clausura 2026 con una remontada que cerró una etapa de frustraciones para el proyecto encabezado por Ángel Villacampa. El conjunto capitalino llegó al duelo de vuelta obligado a revertir el 1-0 sufrido en Monterrey. Además de la desventaja en el marcador global, América cargaba con la presión de haber perdido cinco de sus últimas seis finales, situación que había generado dudas alrededor del equipo pese a sus constantes apariciones en liguilla.

Desde el silbatazo inicial, América mostró una postura ofensiva. Las locales adelantaron líneas, recuperaron rápido la pelota y mantuvieron a Rayadas lejos de su área durante gran parte del primer tiempo. Scarlett Camberos y Geyse Ferreira generaron profundidad por las bandas, mientras Monterrey tuvo dificultades para salir con claridad.

Aunque Montserrat Saldívar había marcado temprano, la anotación fue anulada tras revisión en el VAR. Sin embargo, el dominio azulcrema continuó y finalmente encontró recompensa antes del descanso. Al minuto 45, un error en la salida regiomontana dejó el balón dentro del área y Irene Guerrero apareció para empujar el 1-0, resultado que igualó la serie global y encendió al estadio. El golpe anímico afectó a Rayadas. Apenas comenzada la segunda mitad, Paola Manrique dejó un rebote dentro del área chica y Geyse Ferreira aprovechó para marcar el 2-0 que colocó adelante a las azulcremas en el global. Monterrey intentó reaccionar con modificaciones ofensivas, pero nunca logró recuperar el control del partido. América continuó presionando y generando llegadas constantes, mientras Sandra Paños tuvo una noche tranquila bajo la portería local.

La sentencia llegó al minuto 81. Después de una revisión en el VAR, la árbitra señaló penal por una falta sobre Ferreira dentro del área. Scarlett Camberos tomó la responsabilidad y convirtió el 3-0 definitivo, desatando el festejo de la afición azulcrema. Con el resultado, Club América Femenil conquistó el tercer campeonato de su historia y puso fin a una racha de finales perdidas que había acompañado al club en los últimos años.

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