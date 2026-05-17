Saltillo alista más de 400 actividades culturales y recreativas durante el FINA 2026 y el FutFest

Saltillo se prepara para vivir uno de los periodos con mayor actividad cultural y recreativa del año, luego de que el Gobierno Municipal anunciara una programación de más de 400 eventos entre junio y julio como parte del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 y del FutFest. De acuerdo con las autoridades municipales, el Festival Internacional de las Artes FINA 2026 incluirá 280 actividades distribuidas en 74 sedes ubicadas tanto en la zona urbana como rural de la ciudad, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades.

A esta agenda se sumarán eventos relacionados con el FutFest, iniciativa enfocada en la convivencia familiar y recreativa durante el desarrollo del torneo internacional de fútbol que tendrá presencia en la región norte del país. La programación contempla presentaciones de música, danza, teatro, literatura, cine, artes visuales, artes plásticas y arte urbano en diversos espacios públicos como plazas, parques, teatros, museos, auditorios, centros comunitarios y ejidos.

Entre las actividades más destacadas se encuentra la inauguración del festival con una callejoneada musical y un concierto de la Orquesta de Beto Díaz, además de espectáculos como el 20 aniversario de Radio Revuelta, “México Lindo: Al Son de Mariachi”, el tributo a José José de Ismael Cituk JR., Saltillo Electrónico y la Matlachinada “Pasos de Fe, Raíces de Identidad”. También forman parte de la cartelera el videomapping “Saltillo 449”, la Gala Internacional de Ballet 2026 y el concierto de clausura encabezado por Filippa Giordano con su “Incanto Tour 2026”. El Gobierno Municipal destacó que la realización de estas actividades busca fortalecer la oferta cultural, turística y de convivencia en la ciudad, además de generar espacios de encuentro tanto para habitantes como para visitantes nacionales y extranjeros. Las autoridades informaron que la cartelera completa del FINA 2026 ya puede consultarse a través de las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura, mientras que en los próximos días se revelarán más detalles sobre la programación del FutFest.

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