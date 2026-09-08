Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil 2026
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Sus 27 goles, siete asistencias y tres títulos con América respaldan una candidatura que lleva a la Liga MX Femenil al escaparate mundial
Scarlett Camberos abrió una página inédita para el futbol mexicano: la atacante del América Femenil fue nominada al Balón de Oro Femenil 2026 y se convirtió en la primera mexicana candidata al reconocimiento individual de France Football.
Su inclusión entre las 30 aspirantes tiene un valor que trasciende Coapa. El galardón femenino se entrega desde 2018, cuando lo obtuvo Ada Hegerberg. Ahora, una figura de la Liga MX Femenil comparte escenario con futbolistas de los principales clubes del mundo y coloca a México en una conversación inédita.
Los números sostienen su candidatura. El sitio oficial del Balón de Oro registra para Camberos 27 goles y siete asistencias en 47 partidos durante la temporada 2025-2026. Su capacidad para desequilibrar y participar en el ataque fue decisiva en un año de títulos para las Águilas.
Con América conquistó el Clausura 2026, la Copa de Campeones Concacaf W y el Campeón de Campeonas. Las Águilas, dirigidas por Ángel Villacampa, también fueron nominadas al premio de Club Femenil del Año y compiten con Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.
En el torneo continental, Camberos fue elegida Mejor Jugadora. Marcó un triplete ante Gotham FC en semifinales y anotó en la final que América ganó 5-3 al Washington Spirit. Fue la primera corona mexicana en este campeonato. Cerró con nueve participaciones directas de gol, récord para una edición de la competencia, según Concacaf.
La nominación también corona una historia de regreso. En 2023 dejó México tras sufrir acoso digital y continuó su carrera en Estados Unidos. Volvió al América Femenil en julio de 2024 y ahora su nombre aparece entre las candidatas a uno de los reconocimientos más prestigiosos del deporte.
El premio se entregará el lunes 26 de octubre en Londres. Entre las aspirantes figuran Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen y Melchie Dumornay. La elección considera rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio.
La candidatura puede ampliar la visibilidad de la Liga MX Femenil y servir de referente para nuevas generaciones. Pase lo que pase en la gala, Camberos ya aseguró un lugar en la historia del futbol mexicano.