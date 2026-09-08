Scarlett Camberos, primera mexicana nominada al Balón de Oro Femenil 2026

Scarlett Camberos abrió una página inédita para el futbol mexicano: la atacante del América Femenil fue nominada al Balón de Oro Femenil 2026 y se convirtió en la primera mexicana candidata al reconocimiento individual de France Football.

Su inclusión entre las 30 aspirantes tiene un valor que trasciende Coapa. El galardón femenino se entrega desde 2018, cuando lo obtuvo Ada Hegerberg. Ahora, una figura de la Liga MX Femenil comparte escenario con futbolistas de los principales clubes del mundo y coloca a México en una conversación inédita.

Los números sostienen su candidatura. El sitio oficial del Balón de Oro registra para Camberos 27 goles y siete asistencias en 47 partidos durante la temporada 2025-2026. Su capacidad para desequilibrar y participar en el ataque fue decisiva en un año de títulos para las Águilas.