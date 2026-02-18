Saltillense ‘Rumy’ Aguirre campeón y MVP con Rayados Sub-14 en Snow Bowl

El futbolista saltillense Rumy Aguirre, integrante de la categoría 2011 de las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey Sub 15, dejó una huella importante en la Copa Internacional de Fuerzas Básicas Snow Bowl, celebrada en Filadelfia. Con goles decisivos y un desempeño destacado, el delantero fue clave para que su equipo se coronara campeón y lo reconocieran como Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

La final del torneo enfrentó a los Rayados con el Manchester United Sub 14, un encuentro que terminó 4-3 a favor del equipo mexicano. Rumy Aguirre fue protagonista absoluto al anotar dos de los cuatro goles del equipo, contribuyendo de manera determinante al título.

TE PUEDE INTERESAR: Alejandro Irarragorri asume responsabilidad por crisis de Santos en el Clausura 2026

El camino al campeonato incluyó victorias contundentes, como el 4-0 frente al Chicago Fire FC y el 2-1 ante el Philadelphia Union, además de un empate 2-2 contra el Newcastle United F.C.. La única derrota del equipo fue ante el Borussia Dortmund, con marcador de 4-3, un partido que mostró la competitividad y nivel del torneo internacional.

A través de sus redes sociales, Tuzos Cantera Saltillo destacó el esfuerzo del joven futbolista: “El esfuerzo de hoy es la victoria de mañana. #OrgulloCanterano”. Este mensaje refleja la filosofía de trabajo y la disciplina que han llevado a Aguirre a sobresalir en torneos internacionales y a ser un referente de la cantera regiomontana en Saltillo.