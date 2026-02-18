Saltillense ‘Rumy’ Aguirre campeón y MVP con Rayados Sub-14 en Snow Bowl

Fútbol
/ 18 febrero 2026
    El saltillense anotó dos goles decisivos en la final para asegurar el triunfo. FOTO: FB/TUZOS CANTERA SALTILLO

El futbolista se coronó campeón en Filadelfia, guiando con goles decisivos frente a equipos como Manchester United y Philadelphia Union

El futbolista saltillense Rumy Aguirre, integrante de la categoría 2011 de las fuerzas básicas de los Rayados de Monterrey Sub 15, dejó una huella importante en la Copa Internacional de Fuerzas Básicas Snow Bowl, celebrada en Filadelfia. Con goles decisivos y un desempeño destacado, el delantero fue clave para que su equipo se coronara campeón y lo reconocieran como Jugador Más Valioso (MVP) del torneo.

La final del torneo enfrentó a los Rayados con el Manchester United Sub 14, un encuentro que terminó 4-3 a favor del equipo mexicano. Rumy Aguirre fue protagonista absoluto al anotar dos de los cuatro goles del equipo, contribuyendo de manera determinante al título.

El camino al campeonato incluyó victorias contundentes, como el 4-0 frente al Chicago Fire FC y el 2-1 ante el Philadelphia Union, además de un empate 2-2 contra el Newcastle United F.C.. La única derrota del equipo fue ante el Borussia Dortmund, con marcador de 4-3, un partido que mostró la competitividad y nivel del torneo internacional.

A través de sus redes sociales, Tuzos Cantera Saltillo destacó el esfuerzo del joven futbolista: “El esfuerzo de hoy es la victoria de mañana. #OrgulloCanterano”. Este mensaje refleja la filosofía de trabajo y la disciplina que han llevado a Aguirre a sobresalir en torneos internacionales y a ser un referente de la cantera regiomontana en Saltillo.

La actuación de Rumy Aguirre no solo representa un logro personal, sino que también es un motivo de orgullo para la región y para la formación juvenil de los Rayados. Su capacidad para definir partidos importantes y su rendimiento constante en distintos escenarios internacionales lo colocan como una promesa del fútbol mexicano.

Con este triunfo, Aguirre suma otro capítulo a su trayectoria en las fuerzas básicas y deja claro que su talento puede abrirle puertas a etapas superiores en el fútbol profesional. La Snow Bowl de Filadelfia será recordada como uno de los torneos donde el saltillense consolidó su nivel y dejó evidencia de su potencial para destacar a nivel nacional e internacional.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

