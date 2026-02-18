Alejandro Irarragorri asume responsabilidad por crisis de Santos en el Clausura 2026

Fútbol
/ 18 febrero 2026
    Alejandro Irarragorri asume responsabilidad por crisis de Santos en el Clausura 2026
    Alejandro Irarragorri aceptó ser el máximo responsable del mal momento de Santos Laguna, último lugar del Clausura 2026 sin victorias. FOTO: ESPECIAL

El presidente del club lagunero reconoció su culpa tras el arranque sin triunfos de los Guerreros, que marchan últimos de la Liga MX con un empate y cinco derrotas

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Santos Laguna, reconoció públicamente que él es el máximo responsable de la crisis deportiva que vive el club en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Guerreros ocupan el último lugar de la tabla con un solo punto, producto de un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.

En conferencia de prensa, Irarragorri admitió que la situación es “muy grave” y que, más allá de la inversión realizada, el equipo perdió identidad y compromiso en la cancha, lo que ha derivado en resultados pobres y descontento entre la afición.

“El máximo responsable de lo que vive esta institución soy yo”, declaró el dirigente, subrayando que su propia distracción por asuntos personales y profesionales lo alejó de observar la evolución negativa dentro del club.

TE PUEDE INTERESAR: UEFA investiga presunto acto de racismo de Prestianni contra Vinícius en el Benfica vs Real Madrid

Irarragorri descartó que la falta de recursos sea la causa principal de la crisis: “Si fuera un problema de inversión, con un cheque resolvemos el problema. No es un problema de inversión”.

En cambio, insistió en la necesidad de recuperar la identidad de Santos, enfatizando que “el que no está dispuesto a perder no está preparado para ganar” y que se debe recuperar el compromiso de todos los involucrados.

Cambios en la estructura

Como parte de las medidas para enfrentar la crisis, Irarragorri anunció el cese del director técnico Francisco Rodríguez Vílchez y del director de gestión deportiva Braulio Rodríguez, lo que marca un giro en la conducción deportiva del equipo.

En su lugar, Omar Tapia, hasta ahora al frente de fuerzas básicas, asumirá de manera interina la dirección del primer equipo mientras se evalúan nuevos perfiles en los próximos 60 días.

La crisis de resultados ha sido evidente: en seis jornadas del Clausura 2026, Santos ha encajado 19 goles y ha sumado apenas un punto, lo que lo ubica en el sótano de la clasificación y genera presión tanto en la afición como en la directiva por un golpe de timón inmediato.

Irarragorri, quien retoma un papel más activo en la gestión tras un periodo de menor protagonismo, insistió en que este momento representa uno de los desafíos más profundos para el club en su historia reciente y que la directiva está comprometida a corregir el rumbo para devolver a Santos Laguna a niveles competitivos.

