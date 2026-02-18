Alejandro Irarragorri asume responsabilidad por crisis de Santos en el Clausura 2026

Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración de Santos Laguna, reconoció públicamente que él es el máximo responsable de la crisis deportiva que vive el club en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde los Guerreros ocupan el último lugar de la tabla con un solo punto, producto de un empate y cinco derrotas en seis partidos disputados.

En conferencia de prensa, Irarragorri admitió que la situación es “muy grave” y que, más allá de la inversión realizada, el equipo perdió identidad y compromiso en la cancha, lo que ha derivado en resultados pobres y descontento entre la afición.

“El máximo responsable de lo que vive esta institución soy yo”, declaró el dirigente, subrayando que su propia distracción por asuntos personales y profesionales lo alejó de observar la evolución negativa dentro del club.

