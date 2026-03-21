Saltillo impone condiciones: Halcones vence 6-0 a Real Escobedo

Los Halcones de Saltillo firmaron una actuación contundente al imponerse por marcador de 6-0 ante Real Escobedo, en duelo correspondiente a la Jornada 26 de la Liga TDP, resultado que reafirma el buen momento del conjunto local. Desde los primeros minutos del encuentro, el equipo saltillense dejó clara su intención de dominar el partido. Con una propuesta ofensiva constante y presión alta, Halcones logró abrir el marcador tempranamente, lo que le permitió manejar el ritmo del juego a su favor.

A lo largo del primer tiempo, la escuadra local mantuvo el control del balón y generó múltiples oportunidades frente al arco rival, capitalizando varias de ellas para ampliar la ventaja antes del descanso. La diferencia en el marcador reflejó lo que sucedía en la cancha, con un equipo ordenado y otro que no logró encontrar respuestas. Para la segunda mitad, Halcones no bajó la intensidad. Lejos de conformarse, continuó atacando y aprovechando los espacios que dejó Real Escobedo, sumando más anotaciones que terminaron por sellar la goleada.

El funcionamiento colectivo fue uno de los puntos más destacados del encuentro, con un equipo sólido en defensa, efectivo en el medio campo y contundente en la definición. La coordinación entre líneas permitió que los locales no solo mantuvieran su ventaja, sino que evitaran cualquier intento de reacción del rival. Con este resultado, Halcones de Saltillo suma tres puntos importantes en la recta final del torneo, en una etapa donde cada partido resulta clave para sus aspiraciones dentro de la competencia. El equipo continúa mostrando una mejora en su rendimiento y mantiene una tendencia positiva, lo que le permite encarar con mayor confianza los próximos compromisos dentro de la Liga TDP.

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