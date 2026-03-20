Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado

De acuerdo con la información disponible, la denuncia fue interpuesta por una exempleada del Ayuntamiento de Tijuana , quien habría trabajado directamente con Morales durante su gestión como titular de la Secretaría del Bienestar. Este elemento es clave en el caso, ya que sitúa los hechos en un contexto laboral.

El nombre de Erik “El Terrible” Morales vuelve a ocupar titulares, pero esta vez fuera del ámbito deportivo. El exboxeador mexicano fue vinculado a proceso penal por el delito de abuso sexual agravado, luego de que un juez evaluara los elementos presentados durante una audiencia que se prolongó por varias horas.

Qué ocurrió según la denuncia

Los hechos señalados habrían ocurrido en julio de 2025, cuando la denunciante acudió a la oficina del exboxeador por motivos relacionados con su trabajo. En ese contexto, Morales presuntamente le solicitó mantener relaciones sexuales.

Tras la negativa de la mujer, se habría producido un forcejeo en el que, según la acusación, el exdeportista realizó tocamientos sin consentimiento en distintas partes del cuerpo. Estos hechos fueron considerados por la autoridad como elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial.

La decisión del juez y medidas cautelares

Luego de analizar los datos de prueba, el juez determinó la vinculación a proceso de Erik Morales por abuso sexual agravado. Esta resolución no implica una sentencia, pero sí establece que existen indicios suficientes para continuar con la investigación formal del caso.

Como parte de las medidas cautelares, se ordenó que el imputado no se acerque a la víctima, ni establezca contacto o realice cualquier tipo de acto de molestia en su contra. Estas restricciones buscan proteger la integridad de la denunciante durante el desarrollo del proceso.

Plazo de investigación y siguientes pasos

Las autoridades fijaron un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, tanto la Fiscalía como la defensa podrán presentar pruebas adicionales que fortalezcan sus respectivas posturas.

Este tipo de casos pone sobre la mesa la importancia de los mecanismos legales para atender denuncias de violencia sexual, especialmente cuando ocurren en entornos laborales o de poder. También subraya el papel de las instituciones en garantizar procesos justos y protección para las víctimas.

La evolución del caso de Erik “El Terrible” Morales será clave para determinar responsabilidades y sentar precedentes en materia de justicia y rendición de cuentas en México.