Saltillo recibe la Copa Conade 2026 con 24 equipos rumbo a la Olimpiada Nacional

Con la participación de 24 equipos de la Región II, este viernes se puso en marcha la Copa Conade 2026 de futbol asociación, torneo que otorga el pase a la Olimpiada Nacional y que reúne a representativos de seis estados del país. La ceremonia inaugural se llevó a cabo en el campo Juan Navarrete, donde autoridades estatales y municipales dieron el arranque oficial a la competencia. El evento fue encabezado por el secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas. También asistieron Antonio Cepeda Licón, titular del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, y Édgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.

En esta edición participan selecciones de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí, que competirán durante varios días en distintas sedes de la ciudad. Los encuentros se disputarán en las canchas del Estadio Olímpico, la Unidad Deportiva “Carlos R. González” y la Unidad Deportiva “Jesús Carranza”. El torneo forma parte del proceso clasificatorio hacia la Olimpiada Nacional 2026, que se celebrará en Puebla, por lo que cada partido tiene relevancia directa en la aspiración de los equipos por avanzar a la fase final del deporte amateur en México.

Durante su intervención, Antonio Cepeda Licón señaló que las condiciones de seguridad en el estado permiten el desarrollo de este tipo de competencias, lo que brinda a los jugadores un entorno adecuado para enfocarse en su rendimiento dentro del campo. La Copa Conade se disputa en las categorías 13-14 y Sub-15, donde los equipos buscarán colocarse entre los dos mejores de la región para asegurar su clasificación. El nivel competitivo se espera parejo, considerando la representación de entidades con tradición en el futbol formativo. Además del componente deportivo, el torneo se integra a las actividades del programa “Coahuila Pa’l Mundo”, estrategia impulsada por el gobierno estatal con el objetivo de promover la entidad en el contexto previo a eventos internacionales de futbol y atraer visitantes. Con el silbatazo inicial, Saltillo se convierte en el punto de encuentro para jóvenes futbolistas que buscan dar un paso más en su proceso competitivo, con la mira puesta en representar a su estado en la próxima Olimpiada Nacional.

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