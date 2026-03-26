Final Miami Open 2026: Coco Gauff vs Aryna Sabalenka; horario y dónde ver en México

Coco Gauff y Aryna Sabalenka protagonizarán la Final del Miami Open 2026 en un duelo que pone frente a frente a dos de las principales figuras del tenis femenino actual. La estadounidense avanzó a su primera final en Miami tras aplastar a Karolina Muchova, mientras que la bielorrusa selló su pase luego de imponerse con autoridad a Elena Rybakina, por lo que el cierre del torneo en Florida tendrá un cruce de alto voltaje entre la favorita del ranking y la esperanza local. Una rivalidad pareja para definir el título El choque entre Gauff y Sabalenka llega con una rivalidad totalmente equilibrada. La final del sábado será el enfrentamiento número 13 entre ambas, con seis victorias por lado.

Además, la serie reciente le da todavía más tensión al partido: Gauff ganó la final de Roland Garros del año pasado, pero Sabalenka se quedó con su duelo más reciente en las WTA Finals. El momento de cada una rumbo a la Final del Miami Open Gauff viene de una actuación dominante en semifinales, donde superó 6-1 y 6-1 a Muchova para meterse por primera vez en la final del torneo de casa. Del otro lado, Sabalenka derrotó 6-4 y 6-3 a Rybakina para instalarse por segundo año consecutivo en la final de Miami y mantener viva la posibilidad de completar el llamado “Sunshine Double” tras su coronación previa en Indian Wells. Horario y transmisión en México de Coco Gauff vs Aryna Sabalenka El sitio oficial del Miami Open ubica la Final femenil dentro de la jornada del sábado 28 de marzo, día en el que también se disputa la final de dobles varonil.

En la venta oficial de sesiones, ese programa aparece como la Session 23, con inicio de actividad a las 12:30 de la tarde de Miami, por lo que en el horario del Centro de México el arranque de la jornada será a las 11:30 de la mañana. La transmisión para Latinoamérica aparece en la cobertura oficial y de ESPN a través de ESPN y Disney+, con mención específica al Plan Premium para seguir toda la actividad del torneo. Un duelo con sabor a gran final La Final del Miami Open no solo enfrentará a dos tenistas top, también pondrá en juego dos narrativas poderosas: la consolidación de Gauff en uno de los escenarios más importantes de su país y la posibilidad de que Sabalenka confirme su dominio como la mejor jugadora del momento.

Con el historial empatado y el título en juego, Miami tendrá una definición de primer nivel.

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