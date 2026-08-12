Saltillo Soccer abriría la temporada 2026-27 contra La Tribu

El regreso de Saltillo Soccer a la competencia podría comenzar con un partido que tiene un antecedente especial para los Coyotes. La Doble S arrancaría la temporada 2026-27 en casa frente a La Tribu de Ciudad Juárez, uno de los equipos que ya conoce bien y al que enfrentó en una final por el campeonato.

Una final que ya tiene historia podría repetirse desde el arranque de la temporada. Saltillo Soccer recibiría a La Tribu de Ciudad Juárez en la Jornada 1 de la Liga Premier Serie A, de acuerdo con la programación que se ha filtrado, aunque el calendario todavía no ha sido confirmado oficialmente por la Liga Premier.

Ahora, el destino volvería a poner a ambos conjuntos frente a frente, aunque esta vez desde el comienzo del camino y con el Estadio Olímpico de Saltillo como escenario.

En aquella definición, Saltillo Soccer consiguió quedarse con el título, por lo que el posible reencuentro agrega un ingrediente particular al debut de los saltillenses en la nueva campaña.

La información sobre la Jornada 1 comenzó a circular después de que se filtrara una posible programación de la Liga Premier. Sin embargo, hasta el momento el calendario no ha sido presentado como completamente oficial, por lo que Saltillo Soccer todavía deberá esperar la confirmación definitiva de las autoridades de la competencia.

De concretarse, los Coyotes tendrían la oportunidad de comenzar la campaña ante su afición y frente a un rival conocido. El encuentro también serviría para marcar el regreso del futbol profesional al Olímpico dentro de una temporada en la que Saltillo Soccer buscará competir por los primeros puestos de su grupo.

La Doble S quedó ubicada en el Grupo 1 de la Liga Premier Serie A, junto con ACF Zapotlanejo, FC Santiago, Guerreros de Autlán, Héroes de Zaci, La Tribu de Ciudad Juárez, Mineros de Fresnillo, Real Apodaca, CORRE Caminos FC y Vaqueros Reynosa.

Mientras se espera la confirmación del calendario, Saltillo Soccer continúa con su preparación y también tiene programada una nueva prueba en casa.

OTRA PRUEBA EN EL OLÍMPICO

Antes de comenzar oficialmente la temporada, los Coyotes enfrentarán a Estudiantes SEED, nuevo integrante del Grupo 16 de la Liga TDP y representante de Lerdo, Durango.

El encuentro amistoso se disputará en el Estadio Olímpico de Saltillo a las 19:00 horas, en una nueva oportunidad para que el conjunto saltillense continúe tomando ritmo, pruebe variantes y ajuste detalles de cara a sus compromisos oficiales.

Para Estudiantes SEED también será una prueba de preparación rumbo a su participación en la Liga TDP, mientras que Saltillo Soccer podrá continuar observando el funcionamiento de su plantilla a pocos días del arranque de la temporada.

La actividad en el Olímpico servirá además para que los aficionados vuelvan a tener contacto con los Coyotes antes del inicio del torneo. La temporada de la Liga Premier está programada para comenzar los días 28, 29 y 30 de agosto.

Por ahora, el posible debut ante La Tribu de Ciudad Juárez queda sujeto a la publicación oficial del calendario. Si se confirma, Saltillo Soccer comenzaría su camino en la campaña 2026-27 en casa y ante un rival que ya forma parte de una de las páginas importantes de su historia reciente.

¿Se repetirá la historia de aquella final o comenzará una nueva? La respuesta, por ahora, tendrá que esperar a que la Liga Premier haga oficial la Jornada 1.

Con información de La Coyotiza