Saltillo Soccer iguala 1-1 ante Xalisco y definirá la serie en casa

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Fútbol
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    Saltillo Soccer iguala 1-1 ante Xalisco y definirá la serie en casa
    Braulio Ordóñez adelantó a “La Manada” al minuto 65. FOTO: SALTILLO SOCCER

La Manada empató 1-1 ante Xalisco FC en la ida de los Cuartos de Final de la Liga TDP MX, en un partido que se definió en el segundo tiempo y que ahora se resolverá en el Estadio Olímpico

Saltillo Soccer salió con un empate 1-1 de su visita a Xalisco FC en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liga TDP MX, dejando abierta la eliminatoria que se definirá este fin de semana en el Estadio Olímpico.

El encuentro disputado este miércoles 6 de mayo en Tepic arrancó con intensidad, aunque durante la primera mitad ambos equipos lograron mantenerse a raya. Tanto Xalisco como “La Doble S” intentaron generar peligro, pero las defensas y el orden táctico evitaron que llegaran goles antes del descanso.

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Saltillo Soccer buscó tener mayor posesión y encontrar espacios al frente, mientras que el conjunto nayarita apostó por un juego más cerrado y por aprovechar cualquier error. A pesar de las aproximaciones en ambas áreas, el marcador permaneció 0-0 durante los primeros 45 minutos.

La segunda mitad mostró un partido más abierto. Fue al minuto 65 cuando Saltillo logró romper el empate gracias a Braulio Ordóñez, quien aprovechó una oportunidad dentro del área para adelantar a “La Manada” y darle momentáneamente la ventaja en territorio visitante.

Con el marcador en contra, Xalisco reaccionó y adelantó líneas en busca de igualar la serie antes del partido de vuelta. La presión terminó dando resultado al minuto 77, cuando el conjunto local consiguió el 1-1 que volvió a equilibrar el encuentro.

En los minutos finales, ambos equipos intentaron encontrar el gol de la diferencia, pero el marcador ya no se movió y la serie quedó completamente abierta.

Ahora, el pase a las semifinales se definirá en el duelo de vuelta programado en el Estadio Olímpico de Saltillo, donde “La Doble S” buscará aprovechar la localía y el respaldo de su afición para mantenerse con vida en la Liga TDP MX.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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