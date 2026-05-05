Saltillo Soccer vs Xalisco FC: previa de los Cuartos de Final Liga TDP

Saltillo Soccer se prepara para afrontar uno de los retos más exigentes de su camino en la Liguilla de la Liga TDP MX, cuando enfrente a Xalisco FC en la serie correspondiente a los Cuartos de Final, una eliminatoria que pone frente a frente a dos equipos con números muy similares en la fase final. “La Doble S” llega con impulso luego de eliminar a Atlético Leonés con un marcador global de 4-1, mostrando capacidad de reacción, orden defensivo y contundencia en momentos clave. Ese rendimiento se refleja también en sus cifras dentro de la fase final, donde ha disputado cuatro partidos, con tres victorias y una derrota, además de 11 goles a favor y ocho en contra.

Sin embargo, del otro lado estará un rival que ha tenido un desempeño prácticamente idéntico. Xalisco FC también suma cuatro encuentros en esta etapa, con tres triunfos y una derrota, sin empates en su registro. La diferencia más notable radica en el balance defensivo, ya que el conjunto nayarita ha permitido apenas un gol, mientras que ha marcado tres, lo que evidencia un estilo más conservador, pero efectivo.

El contraste de estilos será uno de los puntos a seguir en esta serie. Saltillo Soccer ha demostrado ser un equipo que apuesta por el ataque, capaz de generar volumen ofensivo y resolver en momentos de presión. Xalisco, en cambio, ha basado su avance en el orden y la solidez defensiva, además de su capacidad para cerrar eliminatorias, como lo hizo en la ronda anterior al imponerse en tanda de penales. El primer capítulo se disputará este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo local) en la Unidad Deportiva Landareñas, en Tepic, donde Saltillo buscará tomar ventaja en condición de visitante. La vuelta está programada para el sábado 9 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico, donde se definirá al semifinalista. Más allá de los números, la serie llega marcada por el contexto reciente de la Liguilla, donde varios equipos mejor posicionados han quedado fuera, dejando claro que el margen de error es mínimo y que cada detalle puede inclinar la balanza.

Para Saltillo Soccer, el objetivo será mantener el nivel mostrado en rondas anteriores y aprovechar su capacidad ofensiva, mientras que Xalisco intentará imponer su ritmo y hacer de la solidez su principal arma. Con dos equipos en un momento competitivo similar, la eliminatoria promete ser cerrada y de alta exigencia, en la que cualquier error puede ser determinante en la lucha por un lugar en las semifinales.

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