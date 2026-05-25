Saltillo Soccer jugará el Campeón de Campeones ante Delfines de Coatzacoalcos

Saltillo Soccer tendrá un nuevo reto nacional apenas unos días después de conquistar la Liga TDP MX. La “Doble S” enfrentará al Club Deportivo Delfines de Coatzacoalcos en el duelo por el Campeón de Campeones de la categoría, partido que reunirá a los monarcas de las zonas A y B del futbol de Tercera División Profesional. El encuentro se disputará el viernes 29 de mayo a las 15:00 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en la Ciudad de México, donde se definirá al campeón absoluto de la Liga TDP.

Saltillo Soccer llega a este compromiso después de cerrar una temporada histórica para el futbol de la ciudad. El equipo coahuilense derrotó 5-3 a La Tribu FC en la vuelta de la final disputada en el Estadio Olímpico y selló un marcador global de 8-6 para quedarse con el campeonato de la Zona B.

La conquista no solo representó el título, sino también el ascenso oficial a Liga Premier Serie A, una categoría a la que Saltillo regresará después de años alejados de los escenarios nacionales más importantes. El Olímpico vivió una noche que quedó marcada en la memoria de la afición saltillense. Con el estadio lleno y cientos de aficionados acompañando al equipo, jugadores como Braulio Ordóñez, Salvador Medina, Héctor Martínez, Gilberto Cano e Irvin Briones encabezaron la victoria que terminó consolidando el proyecto dirigido por Joel de León. La liguilla de Saltillo Soccer estuvo llena de momentos de presión y remontadas. “La Manada” eliminó a Cefor Pachuca San Luis, Atlético Leonés, Xalisco FC y Charales de Chapala antes de llegar a la final frente a La Tribu, en una ruta donde aparecieron constantemente figuras como Salvador “Rayito” Medina, Omar Martínez, Martín Vara y el arquero Javier Ramírez.

Ahora, el conjunto saltillense enfrentará a otro equipo que también llega impulsado por una campaña histórica. Delfines de Coatzacoalcos consiguió el ascenso a Liga Premier Serie A después de protagonizar una remontada dramática frente a Cruz Azul Lagunas. El equipo veracruzano había perdido 2-0 el partido de ida en Oaxaca, por lo que necesitaba revertir la eliminatoria en casa. Con un Estadio Rafael Hernández Ochoa completamente lleno y empujados por su afición, los cetáceos lograron imponerse 3-1 en el tiempo regular para empatar el marcador global 3-3. La serie se extendió hasta tiempos extra y posteriormente a los penales, donde Delfines terminó imponiéndose 3-1 para asegurar el ascenso. La victoria provocó una celebración importante en Coatzacoalcos y devolvió ilusión a una ciudad con tradición futbolera que busca recuperar protagonismo a nivel nacional. Incluso la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, felicitó públicamente al equipo por el logro conseguido.

Así, el Campeón de Campeones reunirá a dos proyectos que llegan en uno de los mejores momentos de su historia reciente y que lograron reconectar a sus ciudades con el futbol profesional. Para Saltillo Soccer, el duelo también representa la oportunidad de cerrar una temporada inolvidable con otro título nacional antes de iniciar oficialmente su nueva etapa en Liga Premier. Después de años donde el futbol local parecía lejos de los grandes escenarios, “La Doble S” volvió a poner el nombre de Saltillo en el panorama nacional. Ahora, buscará cerrar el ciclo con el trofeo que definirá al mejor equipo de toda la Liga TDP MX.

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