Saltillo Soccer pierde 2-0 ante Santos Laguna en la Copa Promesas

El resultado prolonga el momento complicado de los dirigidos por Joel de León, que venían de perder 3-0 ante Irritilas en la fecha anterior del torneo juvenil y 2-1 frente a Vaqueros de Reynosa en la Liga Premier Serie A.

Saltillo Soccer no pudo cortar su mala racha y perdió 2-0 ante Santos Laguna este miércoles, en la Jornada 6 de la Copa Promesas 2026-2027. El conjunto coahuilense se fue al descanso abajo por la mínima diferencia y, en la segunda mitad, recibió el gol que sentenció el encuentro en la cancha 2 del Territorio Santos Modelo, en Torreón.

Al medio tiempo, Santos Laguna tenía ventaja de 1-0. En el complemento, los locales ampliaron la diferencia para establecer el 2-0 definitivo y dejar a Saltillo Soccer sin puntos en su visita a la Comarca Lagunera.

La visita a Santos representaba una oportunidad para recuperar confianza y repetir el triunfo que los saltillenses habían conseguido por 3-2 ante los Guerreros en su primer enfrentamiento de la temporada. Sin embargo, esta vez el equipo no encontró la manera de remontar.

SANCIONES TRAS INCIDENTE CON MINEROS

El encuentro también se disputó en medio de las consecuencias disciplinarias derivadas de la bronca registrada al finalizar el partido de Liga Premier frente a Mineros de Fresnillo. Las sanciones comenzaron a aplicarse desde la jornada pasada y contemplan suspensiones para 12 futbolistas de Saltillo Soccer.

Braulio Ordóñez recibió el castigo más largo, con ocho partidos de suspensión. Edson Velázquez, David Reyes, Mathias Jiménez y David Favela fueron sancionados con seis encuentros cada uno, mientras que Héctor Martínez, Ricardo Reyes, Diego Delgado y Jonathan Gámez deberán cumplir cuatro partidos.

La lista se completa con Gilberto Cano y Luis Long, suspendidos por tres juegos, y Sergio Cornejo, quien recibió dos partidos de castigo.

Estas ausencias representan un reto adicional para el cuerpo técnico, que debe ajustar sus alineaciones mientras el equipo intenta recuperarse en sus dos competencias.

TRE JUGADORES SIGUEN FUERA POR LESIÓN

A las suspensiones se suma la situación médica de tres futbolistas. Martín Vara tiene prevista una semana más de recuperación, mientras que Gianlucca Blas permanecerá fuera aproximadamente dos meses debido a una fractura del quinto metatarsiano.

En el caso de Ángel Crespo, su regreso dependerá de la evolución de la pubalgia que presenta, por lo que todavía no hay una fecha definida para su reincorporación.

Con la derrota ante Santos Laguna, Saltillo Soccer deberá buscar una respuesta en sus próximos compromisos y trabajar para recuperar regularidad en la Copa Promesas y la Liga Premier Serie A, en una etapa marcada por los resultados adversos, las suspensiones y las lesiones.