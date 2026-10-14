Raúl Jiménez se pierde la Nations League tras cirugía de rodilla

Raúl Jiménez tendrá que detener su actividad con el Wolverhampton para someterse a una cirugía en la rodilla izquierda, después de que el tratamiento inicial no consiguiera la evolución esperada. El delantero mexicano será operado este viernes 16 de octubre en Londres y necesitará alrededor de tres meses de rehabilitación, por lo que su regreso a las canchas está previsto para enero de 2027. El club inglés confirmó la noticia este miércoles 14 de octubre, luego de evaluar durante las últimas semanas la lesión que el atacante sufrió hace cuatro semanas, en el encuentro contra el Everton. El diagnóstico inicial apuntaba a una afectación del ligamento colateral medial, ubicado en la parte interna de la rodilla.

En un principio, el cuerpo médico consideró que Jiménez podría recuperarse sin necesidad de pasar por el quirófano. Sin embargo, los estudios realizados durante las últimas tres semanas mostraron que el ligamento no cicatrizaba al ritmo previsto, situación que llevó a consultar a especialistas antes de definir la intervención. Phil Hayward, director de rendimiento del Wolverhampton, explicó que la cirugía busca reparar el tejido afectado y establecer un calendario de recuperación con plazos más claros.

El procedimiento consistirá en volver a fijar el ligamento a la tibia, sin realizar una reconstrucción. De acuerdo con el responsable del área de rendimiento, se trata de una intervención habitual para un cirujano especializado en rodilla y permitirá avanzar con un programa de rehabilitación adaptado a la evolución del futbolista. La decisión representa un cambio en los planes del delantero, quien esperaba volver a jugar en menos tiempo. Tanto Jiménez como el club lamentaron que la lesión no respondiera al tratamiento inicial, aunque el atacante aceptó el nuevo plan médico para trabajar en su regreso. MÉXICO PIERDE A JIMÉNEZ PARA LA NATIONS LEAGUE La recuperación también dejará a la Selección Mexicana sin una de sus opciones ofensivas para los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El equipo dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Jamaica durante la Fecha FIFA de noviembre, con el partido de ida programado para el 14 de noviembre en territorio jamaiquino y la vuelta el día 17 en el Estadio Gigante de Acero, en Monterrey. Jiménez no podrá participar en ninguno de los dos encuentros debido al tiempo que requerirá su recuperación. Su ausencia obliga al cuerpo técnico a considerar otras alternativas para una eliminatoria que definirá el avance del combinado nacional en el torneo.

El plan posterior a la operación contempla distintas etapas. Durante las primeras dos semanas, el delantero realizará ejercicios para conservar masa muscular mientras cicatriza la herida. Más adelante podrá incrementar el trabajo en el gimnasio y la piscina, con la intención de comenzar actividades con apoyo completo de su peso corporal alrededor de la cuarta semana. A partir de ahí, su avance dependerá de la respuesta de la rodilla y del cumplimiento de las etapas de rehabilitación. Aunque enero de 2027 es la fecha estimada para su regreso, el tiempo definitivo estará sujeto a su evolución médica. Por ahora, el objetivo de Jiménez será completar el proceso sin contratiempos para reincorporarse al Wolverhampton y volver a competir tanto en el futbol inglés como con la Selección Mexicana.