El mexicano Joey Meneses sigue destrozando la Triple-A, pero se le niegan las Grandes Ligas

La diferencia entre sus actuaciones en Triple-A y MLB es considerable. Durante su breve paso por el máximo nivel esta temporada, Meneses apenas consiguió tres imparables en 20 turnos, para un promedio de .150 , y solamente disputó nueve encuentros antes de ser enviado nuevamente a las menores.

Con esa actuación, el sinaloense llegó a 16 jonrones en la temporada , además de registrar .319 de promedio, 102 carreras impulsadas y 24 dobles en 2026. Números que lo colocan entre los bateadores más productivos de las Ligas Menores y que vuelven a poner sobre la mesa la pregunta de por qué no ha podido trasladar ese rendimiento a las Grandes Ligas.

Joey Meneses volvió a demostrar que el pitcheo de Triple-A parece quedarle pequeño. El bateador mexicano tuvo una destacada actuación el 27 de agosto con los Las Vegas Aviators , sucursal de los Atléticos, al conectar un cuadrangular de 399 pies y dos dobles , en otra exhibición de su poder ofensivo.

Una de las explicaciones está en el nivel del pitcheo. En Triple-A, Meneses puede encontrarse con lanzadores que todavía buscan consolidar su comando y que cometen más errores en la zona. En MLB, en cambio, se enfrenta de manera constante a rectas que superan las 95 millas por hora, además de sliders, cambios y curvas con mayor velocidad y precisión.

A esto se suma el enorme trabajo de análisis que realizan actualmente las organizaciones de Grandes Ligas. Los equipos cuentan con tecnología, video y bases de datos capaces de identificar las zonas en las que un bateador tiene mayores dificultades. Cuando esas debilidades quedan al descubierto, los lanzadores pueden diseñar ataques mucho más específicos y reducir considerablemente el margen de error.

El perfil defensivo de Meneses tampoco juega completamente a su favor. El mexicano se desempeña principalmente como primera base o bateador designado, posiciones en las que la producción ofensiva tiene un peso enorme. Para mantenerse en un roster de MLB, un jugador con ese perfil necesita responder constantemente con el bate, especialmente cuando compite por un puesto con peloteros jóvenes que representan una inversión a futuro para la organización.

Otro factor es la edad. Meneses llegó a las Grandes Ligas hasta los 30 años, en 2022, después de una larga trayectoria en el beisbol internacional y las Ligas Menores. A sus 34 años, las oportunidades para los jugadores veteranos suelen ser más limitadas frente a los prospectos jóvenes, quienes reciben mayor margen para desarrollarse y cometer errores.

La situación se complicó todavía más este verano. Después de ser puesto en asignación y pasar por waivers en julio, Meneses perdió su lugar en el roster de 40 jugadores de los Atléticos. Desde entonces, su papel se ha reducido al de un veterano de profundidad en Triple-A, aunque sus números continúan siendo difíciles de ignorar.

La organización parece apostar por el desarrollo de sus jugadores jóvenes, lo que deja a Meneses ante un escenario complicado. Su producción en Triple-A es sobresaliente, pero actualmente no tiene un lugar asegurado en el equipo de Grandes Ligas.