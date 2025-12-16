Profeco recibió denuncias por boletos del México vs Portugal; FMF minimiza las quejas

    Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, fijó postura sobre los problemas en la venta de boletos. FOTOS: ESPECIAL

Ivar Sisniega explicó que las fallas se debieron a ataques cibernéticos a la boletera Fanki, situación que generó quejas de aficionados y 22 denuncias ante la PROFECO

La Federación Mexicana de Futbol fijó postura tras las fallas registradas en la venta de boletos para el partido entre México y Portugal, programado para marzo en el Estadio Banorte, y minimizó el impacto del incidente ocurrido durante el arranque de la preventa. Desde el organismo rector se considera que el episodio fue sobredimensionado y que la operación se normalizó en un corto periodo.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, explicó que los inconvenientes se concentraron en un solo día y estuvieron relacionados con problemas técnicos derivados de ataques cibernéticos a la plataforma de la nueva boletera. De acuerdo con su versión, la situación fue atendida de inmediato y permitió reanudar la venta sin mayores contratiempos en las jornadas posteriores.

El encuentro ha generado una expectativa especial por la presencia de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, un factor que impulsó la alta demanda desde el primer momento. La preventa, sin embargo, se vio interrumpida cuando la empresa Fanki, que debutaba como proveedora de boletaje en el inmueble, reportó fallas en su sistema y decidió aplazar el proceso un día.

La interrupción provocó inconformidad entre aficionados que intentaban adquirir entradas, quienes recurrieron a redes sociales para exponer errores en la página, tiempos de espera prolongados y dificultades para completar las compras. La situación también derivó en la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que solicitó a la empresa aclarar lo sucedido y establecer comunicación con los usuarios afectados.

Una vez reactivada la preventa, Fanki puso a disposición los boletos y, a partir del 13 de diciembre, abrió la venta al público en general. Aun así, persistieron reportes de fallas técnicas y mensajes de boletos agotados, lo que mantuvo el descontento entre algunos compradores que aseguraron no haber podido concluir el proceso.

La PROFECO informó que recibió un total de 22 denuncias relacionadas con este caso: 13 por correo electrónico y nueve vía telefónica. Entre ellas se registró un señalamiento por presunto fraude, vinculado a un sitio que se hacía pasar por la página oficial de la boletera. Ese expediente fue canalizado a las autoridades correspondientes para su seguimiento.

Pese a los señalamientos, la Federación Mexicana de Futbol respaldó a la empresa y recordó que Fanki tendrá a su cargo la venta de boletos del Estadio Banorte al menos durante un año. Esto incluye partidos de Liga MX, encuentros de la Selección Mexicana que no correspondan a Copa del Mundo y otros eventos en el recinto, con el compromiso de que no se repita una situación similar a la ocurrida previo al duelo entre México y Portugal.

