Profeco recibió denuncias por boletos del México vs Portugal; FMF minimiza las quejas

La Federación Mexicana de Futbol fijó postura tras las fallas registradas en la venta de boletos para el partido entre México y Portugal, programado para marzo en el Estadio Banorte, y minimizó el impacto del incidente ocurrido durante el arranque de la preventa. Desde el organismo rector se considera que el episodio fue sobredimensionado y que la operación se normalizó en un corto periodo.

El presidente ejecutivo de la FMF, Ivar Sisniega, explicó que los inconvenientes se concentraron en un solo día y estuvieron relacionados con problemas técnicos derivados de ataques cibernéticos a la plataforma de la nueva boletera. De acuerdo con su versión, la situación fue atendida de inmediato y permitió reanudar la venta sin mayores contratiempos en las jornadas posteriores.

El encuentro ha generado una expectativa especial por la presencia de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa, un factor que impulsó la alta demanda desde el primer momento. La preventa, sin embargo, se vio interrumpida cuando la empresa Fanki, que debutaba como proveedora de boletaje en el inmueble, reportó fallas en su sistema y decidió aplazar el proceso un día.