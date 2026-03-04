Santiago Giménez está cada vez más lejos del Milan y más cerca de la Premier League; 3 equipos lo quieren

Deportes
4 marzo 2026
    Santiago Giménez está cada vez más lejos del Milan y más cerca de la Premier League; 3 equipos lo quieren
    Santiago Giménez se recupera de una lesión que le ha impedido jugar, pero equipos ingleses saben de su potencial y lo quieren en sus filas. FOTO: AC MILAN

El delantero mexicano podría debutar en Inglaterra después del Mundial, donde clubes como Sunderland, West Ham United y Wolverhampton le siguen la huella

El futuro de Santiago Giménez en el futbol europeo comienza a tomar un giro inesperado. Aunque el delantero mexicano está recuperándose satisfactoriamente de una lesión que no le ha permitido ver acción con el AC Milan, en Italia ya analizan seriamente la posibilidad de venderlo en el próximo mercado de verano. Todo apunta a que el atacante podría dejar la Serie A para probar suerte en la Premier League.

De acuerdo con el Diario AS, Santiago Giménez no entra en los planes a largo plazo del conjunto rossonero, especialmente después de no tener actividad desde octubre de 2025. El club prepara una reestructuración importante de cara a la siguiente temporada, y el nombre del mexicano aparece en la lista de posibles bajas dentro de una limpia que encabezaría el técnico Massimiliano Allegri.

PUEDE INTERESAR: ‘Chacho’ Coudet hace un ‘Gago’; abandona a su equipo para irse a dirigir al River Plate

Según los reportes, la transferencia del “Bebote” rondaría los 22 millones de euros, aunque la cifra podría incrementarse dependiendo del rendimiento que tenga en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su desempeño en la próxima Copa del Mundo sería clave para definir su valor en el mercado.

En Inglaterra ya hay interesados. Sunderland AFC lo considera una opción atractiva para reforzar su ofensiva la próxima campaña. También West Ham United FC aparece como posible destino, mientras que Wolverhampton Wanderers FC lo mantiene en carpeta, siempre y cuando la operación se cierre en la cifra estipulada.

Para el delantero del Tri, la Premier League representaría una oportunidad de recuperar protagonismo, sumar minutos y reencontrarse con su mejor versión. Aunque aún faltan meses para que abra oficialmente el mercado, las opciones comienzan a tomar forma y el futuro de Santiago Giménez podría estar lejos de Italia.

Y SU TÉCNICO PODRÍA VOLAR A ESPAÑA
El Real Madrid CF vuelve a mirar hacia Italia en busca de soluciones. En medio de una temporada complicada bajo el mando de Álvaro Arbeloa, la directiva merengue tendría en la mira a Massimiliano Allegri como una de las principales opciones para asumir el banquillo. De acuerdo con el diario italiano Corriere dello Sport, el club considera que la experiencia del técnico podría aportar estabilidad en un momento deportivo delicado.

Allegri, quien actualmente dirige al AC Milan, ya ha estado en el radar madridista en el pasado. Sin embargo, en ocasiones anteriores el estratega prefirió mantenerse en el futbol italiano, pese al interés constante desde la capital española.

La relación entre ambas partes se remonta a 2019, tras el exitoso ciclo del entrenador en la Juventus FC, donde conquistó cinco títulos de Serie A y cuatro Copas Italia. Aunque el acercamiento fue serio, no se concretó ningún acuerdo formal en ese momento.

En 2021 las negociaciones avanzaron aún más: se habría pactado un contrato por tres temporadas con un salario de 8.5 millones de euros netos anuales, pero una reunión con Andrea Agnelli terminó por convencer a Allegri de regresar a Turín.

