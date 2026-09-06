Toluca conquista la Leagues Cup 2026: vence 2-0 a Rayados y rompe el dominio de MLS

Toluca conquistó la Leagues Cup 2026 al vencer 2-0 a Rayados de Monterrey este domingo en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Alexis Vega y Helinho firmaron los goles que dieron al equipo de Antonio Mohamed su primera corona en este torneo. Los Diablos Rojos también rompieron el dominio de la MLS y se convirtieron en el primer club de la Liga MX en levantar el trofeo bajo el formato inaugurado en 2023. La Final entre mexicanos aseguró el regreso del campeonato al futbol nacional, con el conjunto escarlata como protagonista.

Vega abre el camino; Helinho sentencia Alexis Vega adelantó a Toluca al minuto cuatro, después de una cadena de errores de Monterrey cuando intentaba salir con el balón. El capitán aprovechó la oportunidad y obligó a los regiomontanos a perseguir el empate desde el arranque. Rayados generó ocasiones para responder, pero careció de contundencia. Hugo Cuypers desperdició oportunidades y Hugo González intervino para sostener la ventaja escarlata. El portero también respondió ante un cabezazo de Ricardo Chávez durante la primera mitad. Monterrey insistió después del descanso, aunque el golpe definitivo llegó al minuto 72. Helinho aprovechó un rebote de Esteban Andrada y empujó el balón para colocar el 2-0. La anotación castigó la falta de puntería albiazul y encaminó la celebración de los Diablos.

Un cierre de torneo con sello mexicano El título coronó una edición de dominio de la Liga MX, que colocó a Toluca, Monterrey, León y América en Semifinales. Los cuatro representantes mexicanos eliminaron a sus adversarios estadounidenses en cuartos y dejaron a la MLS sin aspirantes a la copa. Para llegar al encuentro decisivo, Toluca superó 2-0 a León. Monterrey, por su parte, necesitó una tanda de penales para eliminar al América, después de igualar 2-2 en el tiempo regular. En Houston, los Diablos resolvieron la final sin recurrir a esa instancia. La conquista amplía el palmarés de Toluca y suma otro campeonato a la etapa de Mohamed.

Con Vega y Helinho como autores de los goles, el club mexiquense cerró su participación con una victoria que convierte la Leagues Cup 2026 en una nueva fecha de celebración para su afición.