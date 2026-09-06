Aroldis Chapman llega a 400 salvamentos: entra al club de leyendas de MLB

+ Seguir en Seguir en Google
Béisbol
/
    Aroldis Chapman llega a 400 salvamentos: entra al club de leyendas de MLB
    Aroldis Chapman alcanzó los 400 salvamentos de su carrera al asegurar la victoria de los Medias Rojas en Camden Yards. FOTO: AP
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


resultados

Localizaciones


Boston

Organizaciones


MLB
Boston Red Sox

Con un lanzamiento de 101 millas por hora, el cubano selló la barrida de Boston sobre Baltimore y coronó su resurgimiento como cerrador

Aroldis Chapman se instaló entre los grandes cerradores de las Grandes Ligas. El cubano consiguió este domingo su salvamento número 400, al proteger el triunfo de los Medias Rojas de Boston por 3-1 sobre los Orioles de Baltimore, en Camden Yards.

El zurdo de 38 años se convirtió en el noveno pitcher en alcanzar esa cifra en la historia de MLB y apenas el tercero que lanza con la mano izquierda, junto a John Franco y Billy Wagner.

Una marca que combina potencia, permanencia y capacidad para resolver bajo presión.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-americano/ranking-de-la-afc-2026-broncos-toman-la-cima-y-chiefs-pierden-terreno-rumbo-al-super-bowl-lxi-CD23310938

Chapman recibió la pelota en la novena entrada y permitió un sencillo de Pete Alonso con un out. Después respondió con ponches ante Coby Mayo y Christian Encarnacion-Strand; el último cayó con un lanzamiento de 101 millas por hora que puso el sello a la celebración.

El rescate también fue el número 33 de su temporada y ayudó a Boston a completar una barrida de cuatro partidos.

Sus compañeros celebraron el momento con gritos de apoyo en el clubhouse, donde el protagonista reconoció el valor de una meta que llegó a considerar lejana.

Un regreso que hizo posible la historia

Su primer salvamento llegó en 2011 con Cincinnati. Desde entonces construyó una trayectoria que incluye diez campañas de al menos 30 rescates, aunque entre 2022 y 2024 apenas reunió 29 mientras pasó por Yankees, Kansas City, Texas y Pittsburgh.

Boston le abrió nuevamente la puerta para competir por el puesto de cerrador en 2025. Chapman ganó esa oportunidad y recuperó el protagonismo que necesitaba para perseguir los 400, una cifra reservada para una lista que encabezan Mariano Rivera y Trevor Hoffman.

También integran ese grupo Kenley Jansen, Lee Smith, Craig Kimbrel y Francisco Rodríguez, además de Franco y Wagner.

Ahora, el nombre del cubano aparece junto al de referentes que definieron el trabajo de preservar ventajas en el último episodio.

En el partido, Eli White decidió con un jonrón de tres carreras en el segundo inning.

Payton Tolle aportó seis entradas de una carrera y 12 ponches; Erik Miller y Jovani Moran prepararon el camino para Chapman. Boston terminó la jornada con marca de 79-65 y Baltimore cayó a 69-75. El cierre tuvo un acento histórico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Boston

Organizaciones


MLB
Boston Red Sox

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
“Cooperación siempre, subordinación nunca, esa es la esencia de las y los mexicanos”, destacó la mandataria.

Afirma Sheinbaum que busca México relación sin subordinación con Estados Unidos
Lobo gris mexicano, especie protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción

Trump evalúa retirar la protección federal al lobo gris mexicano
La Presidenta fue recibida entre gritos y consignas en un encuentro al que también acudieron representantes políticos estatales y legisladores federales.

Avances del tren, hospitales, programas sociales y guerra de consignas; Sheinbaum presenta informe en Saltillo (video)
Viaje. Desde caminatas entre árboles hasta actividades de aventura, estos destinos combinan paisajes espectaculares con experiencias para disfrutar al aire libre.

¡Escapadas de temporada! 5 rincones de México con magia otoñal
Para quienes deban prestar sus servicios durante la jornada del miércoles 16 de septiembre, la Ley Federal del Trabajo protege el derecho a un pago compensatorio.

¿Habrá puente el 15 y 16 de septiembre? La verdad sobre el descanso y el pago triple según la ley
‘Es muy fácil juzgar a alguien que está en OnlyFans’: Michelle Pfeiffer y Elle Fanning vuelven juntas a la pantalla a como madre e hija

‘Es muy fácil juzgar a alguien que está en OnlyFans’: Michelle Pfeiffer y Elle Fanning vuelven juntas a la pantalla a como madre e hija
Récord. Carín León presentó sus éxitos ante miles de asistentes durante su debut en The Sphere, como parte de su gira ‘De Sonora Para el Mundo’.

Carín León: histórico en The Sphere de Las Vegas
La NFL disputará nueve encuentros internacionales durante 2026, con paradas en escenarios emblemáticos como el Maracaná, Wembley, el Bernabéu y el Estadio Banorte.

NFL 2026 rompe fronteras: calendario, horarios y sedes de los nueve partidos internacionales