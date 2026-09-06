Aroldis Chapman llega a 400 salvamentos: entra al club de leyendas de MLB

Aroldis Chapman se instaló entre los grandes cerradores de las Grandes Ligas. El cubano consiguió este domingo su salvamento número 400, al proteger el triunfo de los Medias Rojas de Boston por 3-1 sobre los Orioles de Baltimore, en Camden Yards. El zurdo de 38 años se convirtió en el noveno pitcher en alcanzar esa cifra en la historia de MLB y apenas el tercero que lanza con la mano izquierda, junto a John Franco y Billy Wagner. Una marca que combina potencia, permanencia y capacidad para resolver bajo presión.

Chapman recibió la pelota en la novena entrada y permitió un sencillo de Pete Alonso con un out. Después respondió con ponches ante Coby Mayo y Christian Encarnacion-Strand; el último cayó con un lanzamiento de 101 millas por hora que puso el sello a la celebración. El rescate también fue el número 33 de su temporada y ayudó a Boston a completar una barrida de cuatro partidos. Sus compañeros celebraron el momento con gritos de apoyo en el clubhouse, donde el protagonista reconoció el valor de una meta que llegó a considerar lejana.

Un regreso que hizo posible la historia Su primer salvamento llegó en 2011 con Cincinnati. Desde entonces construyó una trayectoria que incluye diez campañas de al menos 30 rescates, aunque entre 2022 y 2024 apenas reunió 29 mientras pasó por Yankees, Kansas City, Texas y Pittsburgh. Boston le abrió nuevamente la puerta para competir por el puesto de cerrador en 2025. Chapman ganó esa oportunidad y recuperó el protagonismo que necesitaba para perseguir los 400, una cifra reservada para una lista que encabezan Mariano Rivera y Trevor Hoffman. También integran ese grupo Kenley Jansen, Lee Smith, Craig Kimbrel y Francisco Rodríguez, además de Franco y Wagner. Ahora, el nombre del cubano aparece junto al de referentes que definieron el trabajo de preservar ventajas en el último episodio.

En el partido, Eli White decidió con un jonrón de tres carreras en el segundo inning. Payton Tolle aportó seis entradas de una carrera y 12 ponches; Erik Miller y Jovani Moran prepararon el camino para Chapman. Boston terminó la jornada con marca de 79-65 y Baltimore cayó a 69-75. El cierre tuvo un acento histórico.