Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026

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Fútbol
/ 19 abril 2026
    Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026
    Santos Laguna tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero no logró concretar. FOTO: MEXSPORT

El resultado mantiene a los laguneros en el fondo, mientras los rojinegros se acercan a la clasificación

Santos Laguna cerró otra noche complicada en el Torneo Clausura 2026 al caer 0-1 ante Atlas en el Estadio TSM, en un partido donde, pese a la derrota, el equipo local mostró intención ofensiva y generó las opciones más claras para evitar el resultado.

Con el torneo ya fuera de alcance en términos de clasificación, Santos salió con una postura distinta a la que lo tiene en el fondo de la tabla. Desde los primeros minutos, el conjunto lagunero intentó proponer al frente con Lucas Di Yorio y Francisco Villalba como referentes, aunque la falta de precisión en el último tercio volvió a marcar diferencia.

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El primer tiempo fue cerrado. Ambos equipos se neutralizaron en medio campo y las llegadas fueron escasas. Sin embargo, Atlas encontró ventaja en una jugada a balón parado al minuto 21. Tras un desvío en la defensa santista, el balón impactó en Manuel Capasso y terminó dentro del arco defendido por Carlos Acevedo, en una acción que rompió el equilibrio sin que hubiera una jugada elaborada.

A pesar del golpe, Santos mantuvo la iniciativa tras el descanso. El equipo dirigido a cerrar el torneo con dignidad encontró su oportunidad más clara al minuto 57, cuando el árbitro señaló penal por una falta dentro del área. Di Yorio tomó el balón y optó por un disparo al centro que fue contenido por Camilo Vargas. En el rebote, Emmanuel Echeverría quedó frente al arco, pero su intento se estrelló en el poste.

Esa jugada marcó el rumbo del partido. Santos no logró reponerse del doble intento fallido y, aunque mantuvo la posesión por lapsos, dejó de generar peligro real. Atlas, por su parte, optó por administrar la ventaja, cerrando espacios y reduciendo riesgos en su propio campo.

El resultado deja sensaciones mixtas para Santos. Si bien el equipo volvió a mostrar limitaciones en definición, también generó una de sus actuaciones más insistentes en ataque en las últimas jornadas, aunque sin reflejarlo en el marcador.

Con este panorama, Santos se prepara para visitar al Atlético de San Luis en la siguiente jornada, en busca de cerrar el torneo con una mejor imagen. Atlas, en tanto, se medirá ante Tigres con la mira puesta en asegurar su lugar en la fase final.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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