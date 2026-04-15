Oribe Peralta denuncia racismo de Darío Verón y ‘Pikolín’ Palacios en un Pumas vs Santos

Oribe Peralta volvió a encender la conversación en el futbol mexicano luego de revelar un presunto episodio de racismo que, según su testimonio, ocurrió durante un partido entre Pumas de la UNAM y Santos Laguna en Ciudad Universitaria. El exdelantero mexicano señaló directamente a Darío Verón y a Marco Antonio “Pikolín” Palacios por lanzar insultos de carácter racial contra Felipe Baloy y Carlos Darwin Quintero, en un hecho que, de acuerdo con su relato, quedó sin castigo dentro del terreno de juego. La declaración de Peralta surgió en el podcast “El Show del Gordo”, junto a Paulo Chavira, donde recordó la tensión que se vivió en aquel encuentro de Liga MX entre universitarios y laguneros.

El “Cepillo” aseguró que escuchó cómo los entonces zagueros auriazules se dirigieron a sus compañeros con expresiones ofensivas y racistas, lo que detonó su molestia inmediata. Oribe Peralta relata lo que habría ocurrido en CU En su versión, Peralta explicó que el incidente se presentó en un duelo entre Santos y Pumas, cuando Verón y Pikolín Palacios habrían insultado de forma reiterada a Baloy y Darwin Quintero. El exseleccionado nacional también sostuvo que el árbitro se encontraba cerca de la acción, pero no intervino para frenar la situación, algo que aumentó todavía más su enojo dentro del partido.

Además de denunciar los presuntos insultos, Oribe recordó que terminó reclamando de frente a los futbolistas universitarios por lo sucedido. De acuerdo con su testimonio, incluso fue amonestado cuando intentó encarar a los jugadores de Pumas, pese a que, según su versión, el cuerpo arbitral habría escuchado las agresiones verbales. FOX Sports señaló que el hecho recordado por Oribe Peralta habría ocurrido en el torneo Bicentenario 2010 y que, en aquel momento, existió una queja formal de Santos Laguna. Sin embargo, no se encontraron pruebas suficientes para sancionar a Darío Verón y a Marco Antonio Palacios.

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