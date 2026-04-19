VIDEO: Así inició la pelea entre América y Toluca en el túnel del Estadio Banorte

La tensión que se acumuló durante el partido entre el Club América y el Deportivo Toluca FC terminó por desbordarse en los minutos finales, cuando una serie de enfrentamientos entre jugadores y miembros de ambos cuerpos técnicos marcó el cierre del encuentro disputado en el Estadio Banorte. El primer incidente se presentó dentro del terreno de juego, luego de que el brasileño Helinho fuera expulsado tras cometer una falta sobre Alejandro Zendejas. La jugada no quedó únicamente en la infracción, ya que tras la sanción, el mediocampista también le propinó una cachetada al jugador del América, lo que encendió los ánimos de inmediato.

A partir de ese momento, el ambiente se volvió tenso tanto en la cancha como en las áreas técnicas. Elementos de ambos equipos intercambiaron reclamos mientras el cuerpo arbitral intentaba mantener el control. Sin embargo, la situación escaló todavía más cuando los protagonistas se dirigían hacia los vestidores.

Horas más tarde, comenzaron a circular en redes sociales distintos videos que muestran lo ocurrido en el túnel del estadio. En uno de ellos se observa cómo Henry Martín, quien no estuvo convocado para el partido, se acerca a Helinho en la zona de acceso a vestidores. De acuerdo con las imágenes, el delantero le dirige algunos reclamos al brasileño mientras este descendía por las escaleras. La reacción no tardó en llegar. Helinho cambió de dirección y se aproximó hacia Martín, lo que derivó en un conato de bronca en el que también intervinieron integrantes de ambos clubes, así como personal de seguridad que intentó contener la situación. En otro de los ángulos difundidos, también aparece Shayr Mohamed, hijo del entrenador Antonio Mohamed, quien previamente había sido expulsado. En el video se aprecia cómo intenta lanzar un golpe hacia Henry Martín en medio del altercado, en una zona donde ya no se encontraba la supervisión directa del equipo arbitral.

Hasta ahora, la liga no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido ni sobre posibles sanciones. Se espera que en los próximos días se revisen los reportes arbitrales y el material disponible para determinar las medidas disciplinarias correspondientes tras los incidentes.

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