Santos Laguna busca su séptima victoria consecutiva ante Xolos: horario y transmisión

Santos Laguna tendrá una prueba importante este domingo cuando visite a los Xolos de Tijuana en la Jornada 14 del Apertura 2026. Los Guerreros llegan con seis victorias consecutivas y buscarán extender la racha a siete, resultado que podría acercarlos a la zona de clasificación para la Liguilla. El encuentro se disputará a las 21:10 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Caliente, donde el conjunto dirigido por Renato Paiva intentará mantener el paso que ha recuperado en la recta final de la fase regular.

Los albiverdes vienen de vencer 2-0 a Pumas en el Estadio Corona, en un partido marcado por la expulsión de un jugador universitario apenas al minuto dos. La superioridad numérica condicionó el desarrollo del encuentro, que Santos resolvió con dos penales convertidos por Eduardo “Mudo” Aguirre y Franco Pardo.

Aunque el funcionamiento colectivo no terminó de convencer a todos los aficionados, el equipo lagunero consiguió los tres puntos y confirmó su buen momento en el torneo. Después del compromiso, Paiva explicó que tuvo que modificar algunos aspectos de su propuesta para reducir los riesgos de contragolpes y evitar errores ante un rival que jugó prácticamente todo el encuentro con un hombre menos. Ahora, el desafío será distinto. Frente a Tijuana, Santos deberá sostener su capacidad para conseguir resultados fuera de casa y demostrar que su racha puede mantenerse ante un rival que también necesita sumar.

UN DUELO DIRECTO POR LA CLASIFICACIÓN Santos Laguna ocupa el noveno puesto de la tabla general con 19 puntos, mientras que Xolos se encuentra en la décima posición con 17 unidades. La diferencia de dos puntos convierte el enfrentamiento en una oportunidad para ambos clubes, que buscan acercarse a los puestos de Liguilla. Una victoria permitiría a los Guerreros alcanzar los 22 puntos y fortalecer sus aspiraciones de avanzar a la fase final, además de prolongar una cadena de triunfos que ha cambiado el panorama del equipo durante el Apertura 2026. Del otro lado, Tijuana llega después de empatar 2-2 ante Toluca. El conjunto fronterizo intentará aprovechar su condición de local para volver a ganar y evitar que Santos se distancie en la clasificación. El Estadio Caliente también representa un escenario conocido para los laguneros. En ese inmueble consiguieron romper durante el Clausura 2026 una prolongada racha de resultados negativos como visitantes, antecedente que buscarán aprovechar para afrontar el compromiso con confianza.

HORARIO Y TRANSMISIÓN El partido entre Xolos de Tijuana y Santos Laguna está programado para este domingo 25 de octubre a las 21:10 horas, tiempo del Centro de México, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX. Las transmisiones anunciadas para seguir el encuentro son FOX+, FOX One y TUDN. Entre las posibles alineaciones de Santos aparecen Carlos Acevedo en la portería; Emmanuel Echeverría, Felipe Sánchez, Franco Pardo y Diego González en defensa; Fran Villalba, Facundo Cáseres y Mauricio Cuevas en el mediocampo; además de Eduardo Aguirre, Tahiel Jiménez y Ezequiel Bullaude en el ataque. Por Tijuana, la probable formación contempla a Antonio Rodríguez; Pablo Ortiz, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Rafael Fernández; Ángel Zapata, Joban González, Yael Padilla y Frank Boya; con Ramiro Árciga y Elías Manoel en la ofensiva. Con seis triunfos consecutivos y un rival separado por apenas dos puntos, Santos afrontará una visita que puede resultar determinante para sus aspiraciones. El objetivo está claro: conseguir la séptima victoria al hilo, sumar fuera de casa y acercarse a la Liguilla.