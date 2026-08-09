Santos Laguna cae ante Chicago Fire y queda al borde de la eliminación en la Leagues Cup

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    Santos Laguna cae ante Chicago Fire y queda al borde de la eliminación en la Leagues Cup
    Robert Lewandowski participó en la remontada del Chicago Fire y marcó el tercer gol en el tiempo agregado. FOTO: EFE

Santos Laguna ganaba con gol de Ezequiel Bullaude, pero Chicago Fire reaccionó en la recta final y terminó imponiéndose 3-1 para complicar el futuro de los Guerreros

Santos Laguna dejó escapar una oportunidad importante en la Leagues Cup 2026. Los Guerreros llegaron a su partido contra Chicago Fire con la necesidad de sumar para mantener sus opciones de avanzar, pero terminaron derrotados 3-1 y con un panorama complicado rumbo a la última jornada.

El conjunto lagunero comenzó el encuentro con una propuesta que le permitió competir durante buena parte del partido. Santos encontró la ventaja al minuto 20, cuando Ezequiel Bullaude apareció para marcar el 1-0 y poner a su equipo en una posición favorable.

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A partir de ese momento, los Guerreros consiguieron contener los intentos del conjunto de la MLS. Chicago Fire tuvo dificultades para encontrar espacios y Santos logró conservar la ventaja durante prácticamente todo el segundo tiempo.

Sin embargo, el partido cambió en la recta final. Al minuto 72, Phillip Zinckernagel apareció para conseguir el empate. Robert Lewandowski participó en la acción, aunque el delantero polaco tuvo que esperar hasta los minutos finales para conseguir su propia anotación.

El empate modificó por completo el escenario para Santos. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, Anton Jönsson marcó al minuto 89 y colocó al Chicago Fire arriba en el marcador.

Santos intentó responder en el tiempo agregado, pero no pudo recuperar el control del encuentro. Ya con el partido prácticamente terminado, Lewandowski encontró el 3-1 y cerró la remontada del conjunto estadounidense.

La derrota deja a Santos Laguna sin puntos después de sus primeros compromisos en la Leagues Cup y con posibilidades muy reducidas de continuar en la competencia. Los Guerreros deberán esperar otros resultados y ganar en su último encuentro para intentar modificar un panorama que se complicó con la derrota ante Chicago.

El resultado también favoreció al Chicago Fire, que sumó tres puntos y se colocó en una posición más favorable dentro de la clasificación. El equipo estadounidense llegará a la parte final de la fase con posibilidades de pelear por uno de los boletos a los cuartos de final.

ASÍ AVANZA LA JORNADA

En otros partidos de la jornada, Querétaro quedó eliminado después de caer 3-0 ante Seattle Sounders. Sebastian Gómez abrió el marcador al minuto 4, Daniel Musovski amplió la diferencia antes del descanso y Albert Rusnak sentenció el encuentro al 68. Los Gallos todavía deberán disputar un partido más, pero ya no tienen posibilidades de avanzar.

Necaxa también se despidió de la pelea por la clasificación. Los Rayos perdieron 3-1 frente a Philadelphia Union, que tomó ventaja desde los primeros minutos con un gol de Nathan Harriel. El mismo jugador asistió posteriormente a Bruno Damiani para el 2-0, mientras que Cavan Sullivan marcó el tercero al 53. Matías Espíndola descontó al 79, aunque el tanto no cambió el resultado.

Cruz Azul, en cambio, dio un paso importante hacia la siguiente ronda al derrotar 2-1 a New York City FC. Agustín Palavecino adelantó a la Máquina al minuto 35, Max Murray empató antes del descanso y José Paradela consiguió el tanto de la victoria al 77 con un disparo que se desvió en James Sands.

Con seis puntos, Cruz Azul mantiene posibilidades de avanzar y tendrá que definir su futuro en la última jornada ante Chicago Fire.

Para Santos, el margen de error prácticamente desapareció. La derrota ante Chicago dejó a los Guerreros obligados a buscar una combinación de resultados en el cierre de la fase, además de cumplir con su parte dentro de la cancha.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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